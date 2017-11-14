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14 ноября 2017, 14:15



Юнармейцы создали совет командиров штаба и наметили план работы.

На заседании присутствовали командиры юнармейских отрядов школ города Дудинки, члены штаба местного отделения «Юнармии». Выдвигая кандидатуры в совет командиров штаба местного отделения, бойцы каждого школьного отряда юнармейцев представляли свой девиз, название, принадлежность и затем зачитывали информацию о достижениях и достоинствах своего кандидата в командиры. Всего в совет вошли восемь командиров юнармейских отрядов школ города, Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» и Таймырского колледжа. Совет создан с целью координации действий участников движения. Его участники будет собираться каждую учебную четверть для решения возникших вопросов, подготовки совместных со штабом мероприятий, проведения акций в рамках памятных дат. Вторым вопросом был рассмотрен и утвержден муниципальный план работы движения юнармейцев, который включает в себя акции к Дням воинской славы, спортивные мероприятия и практические занятия. Участники движения познакомятся со службой в МВД и МЧС, узнают о работе пограничных и пожарных служб, попробуют разобрать и собрать автомат Калашникова и примут участие в учебных стрельбах, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Общее количество участников слета составило 91 человек.

Просмотров:179 В заполярной столице Таймыра прошло рабочее заседание участников местного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Его участники рассмотрели вопросы создания совета командиров штаба местного отделения движения и утверждения муниципального плана работы на период с 20 ноября 2017 года по 1 сентября 2018 года.На заседании присутствовали командиры юнармейских отрядов школ города Дудинки, члены штаба местного отделения «Юнармии».Выдвигая кандидатуры в совет командиров штаба местного отделения, бойцы каждого школьного отряда юнармейцев представляли свой девиз, название, принадлежность и затем зачитывали информацию о достижениях и достоинствах своего кандидата в командиры.Всего в совет вошли восемь командиров юнармейских отрядов школ города, Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» и Таймырского колледжа.Совет создан с целью координации действий участников движения. Его участники будет собираться каждую учебную четверть для решения возникших вопросов, подготовки совместных со штабом мероприятий, проведения акций в рамках памятных дат.Вторым вопросом был рассмотрен и утвержден муниципальный план работы движения юнармейцев, который включает в себя акции к Дням воинской славы, спортивные мероприятия и практические занятия. Участники движения познакомятся со службой в МВД и МЧС, узнают о работе пограничных и пожарных служб, попробуют разобрать и собрать автомат Калашникова и примут участие в учебных стрельбах, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Общее количество участников слета составило 91 человек.