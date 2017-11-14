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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:03 Делегация из Дудинки познакомила участников III Фестиваля Русского географического общества «Народы России» с культурой таймырских этносов
16:57 В рамках IV епархиальных Рождественских чтений обсудили духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста
16:50 «Акцент необходимо делать на развитие спорта среди школьников», - заявил Павел Ростовцев на встрече с представителями спортивной общественности Норильска
16:22 Норильские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего женщине и ее детям
15:13 На минувших выходных в Норильске прошло открытое первенство ДЮСШ № 4 по боксу.
14:45 В налоговой инспекции Норильска дни открытых дверей посетили около полутысячи горожан.
14:15 Юнармейцы создали совет командиров штаба и наметили план работы.
14:09 Завтра на Таймыре стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
13:29 «Большой. Новое время». Фотовыставка Дмитрия Старшинова под таким названием откроется в Норильске 17 ноября.
10:50 "Норникель" запускает конкурс для социальных предпринимателей Заполярья.
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