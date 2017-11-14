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14 ноября 2017, 14:45



В налоговой инспекции Норильска дни открытых дверей посетили около полутысячи горожан.

С 1 января по 9 ноября в местный и краевой бюджеты от норильчан поступило по имущественным налогам 108 млн руб., из них: налог на имущество физических лиц - 65 млн руб., транспортный налог - 41 млн руб., земельный налог - 3 млн руб. Налоговая инспекция напоминает, что срок уплаты за 2016 год налогов на имущество, земельного и транспортного - 1 декабря 2017 года. Получить налоговые уведомления и квитанции об уплате налогов можно в окне № 1 операционного зала. Режим работы: понедельник, среда - с 09.00 до 18.00, вторник, четверг - с 09.00 до 20.00, пятница - с 09.00 до 16.45. Вторая и четвертая субботы каждого месяца - с 10.00 до 15.00.

Просмотров:166 10 и 11 ноября Межрайонная ИФНС РФ № 25 по Красноярскому краю провела дни открытых дверей с целью информирования граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и сроках уплаты имущественных налогов. За два дня за консультациями обратились 482 человека. Из них 122 налогоплательщикам были предоставлены льготы по имущественным налогам, произведен перерасчет.С 1 января по 9 ноября в местный и краевой бюджеты от норильчан поступило по имущественным налогам 108 млн руб., из них: налог на имущество физических лиц - 65 млн руб., транспортный налог - 41 млн руб., земельный налог - 3 млн руб.Налоговая инспекция напоминает, что срок уплаты за 2016 год налогов на имущество, земельного и транспортного - 1 декабря 2017 года.Получить налоговые уведомления и квитанции об уплате налогов можно в окне № 1 операционного зала.Режим работы:понедельник, среда - с 09.00 до 18.00,вторник, четверг - с 09.00 до 20.00,пятница - с 09.00 до 16.45.Вторая и четвертая субботы каждого месяца - с 10.00 до 15.00.