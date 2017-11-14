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14 ноября 2017, 15:13



На минувших выходных в Норильске прошло открытое первенство ДЮСШ № 4 по боксу.

Хорошо себя проявили и стали победителями в своих возрастных группах воспитанники ДЮСШ № 4 Илья Андреянов, Данил Горяников, Алексей Гребенюк, Виктор Бубнов. Теперь ребятам предстоят важные выездные соревнования - открытое первенство Красноярского края, которое пройдет в Железногорске, а также всероссийские соревнования памяти Грекова в Москве. Тренеры спортсменов надеются на финансирование поездки для ребят за счет управления по спорту администрации Норильска.

Просмотров:169 В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Норильска, Кайеркана, Оганера, Талнаха и Дудинки.Хорошо себя проявили и стали победителями в своих возрастных группах воспитанники ДЮСШ № 4 Илья Андреянов, Данил Горяников, Алексей Гребенюк, Виктор Бубнов.Теперь ребятам предстоят важные выездные соревнования - открытое первенство Красноярского края, которое пройдет в Железногорске, а также всероссийские соревнования памяти Грекова в Москве. Тренеры спортсменов надеются на финансирование поездки для ребят за счет управления по спорту администрации Норильска.