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14 ноября 2017, 16:22



Норильские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего женщине и ее детям

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее семья на учете в ОВД не состояла. В настоящее время дознаватели расследуют уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ «Угроза убийством», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:181 Сотрудники полиции выяснили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного конфликта угрожал лишением жизни членам семьи и нанес телесные повреждения 36-летней сожительнице и ее детям: мальчику 10 лет и девочке 8 лет. Для установления степени тяжести вреда здоровья, причиненного несовершеннолетним, назначена судебно-медицинская экспертиза.Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее семья на учете в ОВД не состояла.В настоящее время дознаватели расследуют уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ «Угроза убийством», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.