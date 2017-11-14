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14 ноября 2017, 16:50



«Акцент необходимо делать на развитие спорта среди школьников», - заявил Павел Ростовцев на встрече с представителями спортивной общественности Норильска

Основной темой встречи стала презентация федерального партийного проекта «Детский спорт», который реализуется на территории Красноярского края уже несколько лет. В настоящее время Павел Ростовцев является куратором проекта. По его словам, в современных реалиях необходимо особое внимание уделять развитию массового спорта и физической культуры: «Если в 2014 году наш регион занимал 42-е место по уровню организации физкультурно-спортивной деятельности среди субъектов России, то по итогам прошлого года мы спустились на 63-ю строчку. На мой взгляд, это крайне низкий показатель для такого региона, как Красноярский край»,- заявил Ростовцев. В настоящее время проект «Детский спорт» реализуется в нескольких направлениях: проведение капитальных ремонтов школьных спортзалов; устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; строительство спортсооружений; организация соревнований среди школьников; развитие и поддержка спортивных клубов; участие известных спортсменов Красноярья в спортивно-массовых мероприятиях. Поскольку Норильск пока не являлся площадкой для реализации проекта, Павел Ростовцев предложил тренерам и руководителям ДЮСШ сформулировать предложения для включения в программу мероприятий «Детского спорта»: «Я считаю, что акцент необходимо делать на развитие спорта среди граждан школьного возраста, и только вы можете грамотно сформулировать те вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время для достижения нашей общей цели. Помимо этого, я бы хоте услышать ваши предложения по дальнейшему использованию спортивных объектов, которые мы строим для Универсиады», - отметил краевой парламентарий. Кроме того, Павел Ростовцев пообещал принять участие в решении проблем, обозначенных на встрече норильскими тренерами. В частности, речь шла об оплате дороги к месту сборов и соревнований для спортсменов, включённых в сборную Красноярского края: в настоящее время проезд оплачивается только из Красноярска, а дорогу к краевой столице приходится оплачивать из средств ДЮСШ. По мнению депутата Заксобрания данную проблему можно решить, пересмотрев положения нормативных документов. Представители спортивной общественности планируют направить свои предложения по развитию детского и массового спорта для включения в федеральный партийный проект «Детский спорт» до 1 декабря текущего года.

Просмотров:147 В обсуждении вопросов развития спорта приняли участие около 50 тренеров и руководителей детско-юношеских спортивных школ Норильска.Основной темой встречи стала презентация федерального партийного проекта «Детский спорт», который реализуется на территории Красноярского края уже несколько лет. В настоящее время Павел Ростовцев является куратором проекта. По его словам, в современных реалиях необходимо особое внимание уделять развитию массового спорта и физической культуры: «Если в 2014 году наш регион занимал 42-е место по уровню организации физкультурно-спортивной деятельности среди субъектов России, то по итогам прошлого года мы спустились на 63-ю строчку. На мой взгляд, это крайне низкий показатель для такого региона, как Красноярский край»,- заявил Ростовцев.В настоящее время проект «Детский спорт» реализуется в нескольких направлениях: проведение капитальных ремонтов школьных спортзалов; устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; строительство спортсооружений; организация соревнований среди школьников; развитие и поддержка спортивных клубов; участие известных спортсменов Красноярья в спортивно-массовых мероприятиях. Поскольку Норильск пока не являлся площадкой для реализации проекта, Павел Ростовцев предложил тренерам и руководителям ДЮСШ сформулировать предложения для включения в программу мероприятий «Детского спорта»: «Я считаю, что акцент необходимо делать на развитие спорта среди граждан школьного возраста, и только вы можете грамотно сформулировать те вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время для достижения нашей общей цели. Помимо этого, я бы хоте услышать ваши предложения по дальнейшему использованию спортивных объектов, которые мы строим для Универсиады», - отметил краевой парламентарий.Кроме того, Павел Ростовцев пообещал принять участие в решении проблем, обозначенных на встрече норильскими тренерами. В частности, речь шла об оплате дороги к месту сборов и соревнований для спортсменов, включённых в сборную Красноярского края: в настоящее время проезд оплачивается только из Красноярска, а дорогу к краевой столице приходится оплачивать из средств ДЮСШ. По мнению депутата Заксобрания данную проблему можно решить, пересмотрев положения нормативных документов.Представители спортивной общественности планируют направить свои предложения по развитию детского и массового спорта для включения в федеральный партийный проект «Детский спорт» до 1 декабря текущего года.