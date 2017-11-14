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14 ноября 2017, 16:57



В рамках IV епархиальных Рождественских чтений обсудили духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста

Ставер Н.Г. и Евтушенко О.А. акцентировали внимание слушателей на положительном опыте своей работы в формировании духовно-нравственных ценностей у детей. Знакомство с народными праздниками, жанрами малого фольклора происходит с помощью технологии творческих мастерских. Методист ОРОиК Норильской епархии Финько Елена Игоревна рассказала о возможности построения воспитательной системы в рамках дошкольного учреждения с использованием богатого воспитательного потенциала Православной культуры. Педагог особо отметила растущий интерес к занятиям учителей Духовно-просветительского центра в детских садах города. Была представлена презентация о взаимодействии Духовно-просветительского центра и МБДОУ ДС «Снегирек», сообщается на сайте Норильской епархии.

Просмотров:160 Особое внимание привлек доклад Автаевой И.В. и Музычук С.А., где педагоги поделились опытом организации волонтерского движения в детском саду. Помощь старших воспитанников оказалась своевременной и действенной для ребят младших групп. Через помощь друг другу у детей формируется чувство заботы, ответственности, милосердия, прощения.Ставер Н.Г. и Евтушенко О.А. акцентировали внимание слушателей на положительном опыте своей работы в формировании духовно-нравственных ценностей у детей. Знакомство с народными праздниками, жанрами малого фольклора происходит с помощью технологии творческих мастерских.Методист ОРОиК Норильской епархии Финько Елена Игоревна рассказала о возможности построения воспитательной системы в рамках дошкольного учреждения с использованием богатого воспитательного потенциала Православной культуры. Педагог особо отметила растущий интерес к занятиям учителей Духовно-просветительского центра в детских садах города. Была представлена презентация о взаимодействии Духовно-просветительского центра и МБДОУ ДС «Снегирек», сообщается на сайте Норильской епархии.