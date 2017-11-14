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14 ноября 2017, 17:03



Делегация из Дудинки познакомила участников III Фестиваля Русского географического общества «Народы России» с культурой таймырских этносов

Участники Фестиваля рассказали, что на площадке фестиваля «Жилища народов России» представили экспозицию – традиционный чум, в локации «Народные костюмы» - костюмы пяти таймырских этносов из «Золотого Фонда» Таймырского Дома народного творчества. В локации «Праздники, обряды и игры народов России» провели национальные игры и продемонстрировали ненецкий обряд очищения, нганасанский – имянаречения, долганский – дар духам природы, энецкий обряд охотника. На площадке, посвящённой промыслам и ремёслам, таймырцы провели мастер-классы, обучив гостей Фестиваля резьбе по рогу оленя, изготовлению ненецких амулетов, нганасанских орнаментов, оберегов из рога оленя. Также на Фестивале работала выставка, где были представлены работы таймырских мастеров из рога оленя и бивня мамонта. На ярмарке выставлена сувенирная продукция мастерской общины коренных малочисленных народов Таймыра «Мукустур». Делясь своими впечатлениями, Марина Кокова отметила: «В современном мире традиционная культура и промыслы должны быть натуральными, не стилизованными. Тогда они будут иметь успех. Наш таймырский чум был натуральным, костюмы и экспонаты – всё настоящее: нюки, шесты, меха, чучело волка, убранство чума. Это имело огромный успех. Все десять дней работы фестиваля возле нашего чума было множество людей. Люди постоянно интересовались тем или иным предметом быта и культуры, могли потрогать, почувствовать натуральный запах шкур, юколы. Они садились на оленьи шкуры, вели беседы, спрашивали про Таймыр, слушали рассказы северян о достижениях северной культуры, косторезного искусства, вышивки и шитья, о бытовых и обрядовых традициях. Также наши делегаты учили желающих создавать обереги, амулеты, нганасанские мули и кукол на удачу, отвечали на многочисленные вопросы гостей фестиваля и предлагали сделать фото на память». Как сообщила Евгения Вэнго, перед районной делегацией стояла задача представить неповторимую культуру народов, издревле населяющих Таймыр. Она рассказывала гостям Фестиваля о культуре, фольклоре и быте ненцев, караульских мастерицах, ведении оленеводческого хозяйства. Светлана Аксёнова отметила высокий уровень представленной на Фестивале корякской культуры. Также она рассказала, что, проводя нганасанский обряд имянаречения, подарила имя Сергею Шойгу, нарекла его «Единственным». «Работали мы допоздна, порой разговоришься с гостями в чуме, выходишь, а уже темно на улице. Наша площадка была самая яркая и красивая, пользовалась большим успехом», - подытожила Светлана Сыгаковна. Участие в III Фестивале Русского географического общества «Народы России» приняли представители из более, чем 30 регионов Российской Федерации.

Просмотров:151 Сегодня таймырские делегаты III Фестиваля Русского географического общества «Народы России» провели пресс-конференцию, где рассказали о работе Фестиваля, который в течение десяти дней проходил в Центральном доме художника в Москве и был посвящён единству и многообразию народов России, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Участники Фестиваля рассказали, что на площадке фестиваля «Жилища народов России» представили экспозицию – традиционный чум, в локации «Народные костюмы» - костюмы пяти таймырских этносов из «Золотого Фонда» Таймырского Дома народного творчества. В локации «Праздники, обряды и игры народов России» провели национальные игры и продемонстрировали ненецкий обряд очищения, нганасанский – имянаречения, долганский – дар духам природы, энецкий обряд охотника. На площадке, посвящённой промыслам и ремёслам, таймырцы провели мастер-классы, обучив гостей Фестиваля резьбе по рогу оленя, изготовлению ненецких амулетов, нганасанских орнаментов, оберегов из рога оленя. Также на Фестивале работала выставка, где были представлены работы таймырских мастеров из рога оленя и бивня мамонта. На ярмарке выставлена сувенирная продукция мастерской общины коренных малочисленных народов Таймыра «Мукустур».Делясь своими впечатлениями, Марина Кокова отметила: «В современном мире традиционная культура и промыслы должны быть натуральными, не стилизованными. Тогда они будут иметь успех. Наш таймырский чум был натуральным, костюмы и экспонаты – всё настоящее: нюки, шесты, меха, чучело волка, убранство чума. Это имело огромный успех. Все десять дней работы фестиваля возле нашего чума было множество людей. Люди постоянно интересовались тем или иным предметом быта и культуры, могли потрогать, почувствовать натуральный запах шкур, юколы. Они садились на оленьи шкуры, вели беседы, спрашивали про Таймыр, слушали рассказы северян о достижениях северной культуры, косторезного искусства, вышивки и шитья, о бытовых и обрядовых традициях. Также наши делегаты учили желающих создавать обереги, амулеты, нганасанские мули и кукол на удачу, отвечали на многочисленные вопросы гостей фестиваля и предлагали сделать фото на память».Как сообщила Евгения Вэнго, перед районной делегацией стояла задача представить неповторимую культуру народов, издревле населяющих Таймыр. Она рассказывала гостям Фестиваля о культуре, фольклоре и быте ненцев, караульских мастерицах, ведении оленеводческого хозяйства.Светлана Аксёнова отметила высокий уровень представленной на Фестивале корякской культуры. Также она рассказала, что, проводя нганасанский обряд имянаречения, подарила имя Сергею Шойгу, нарекла его «Единственным». «Работали мы допоздна, порой разговоришься с гостями в чуме, выходишь, а уже темно на улице. Наша площадка была самая яркая и красивая, пользовалась большим успехом», - подытожила Светлана Сыгаковна.Участие в III Фестивале Русского географического общества «Народы России» приняли представители из более, чем 30 регионов Российской Федерации.