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15 ноября 2017, 11:04



Норильский перинатальный центр сможет заработать только во второй половине 2018 года. Сроки сдачи объекта перенесены.

Напомним, объект возводится по программе развития перинатальных центров в России. Общая стоимость строительства объекта составляет более 4 миллиардов рублей, в том числе почти 908 миллионов рублей – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, около 3,1 миллиарда – средства региона. Общая стоимость медоборудования для центра составит 1,1 млрд рублей. В соответствии с первоначальными сроками объект планировалось ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года, лицензия на осуществление медицинской деятельности должна была быть получена до конца декабря. Однако, учитывая климатические условия Норильска и особенности географического положения муниципального образования, перинатальный центр сможет начать работу только во второй половине 2018 года. На увеличении периода строительства сказались короткие сроки навигации для завоза стройматериалов и погодные условия Крайнего Севера. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 80%. Возведён каркас здания медицинского учреждения, завершается остекление, идёт монтаж навесного фасада, произведена закупка медицинского оборудования. «Мы понимаем, где находится Норильск, что это Заполярье, вечная мерзлота, короткое лето. Но работа на таких важных стратегических объектах должна быть организована так, чтобы сроки не переносить. Контроль над такими стройками должен быть жесточайшим, а взятые обязательства надо выполнять, – подчеркнул Сергей Меняйло. - Для открытия перинатального центра проделана большая комплексная работа. Сейчас важно не спешить, чтобы не допустить каких-либо технологических нарушений, которые впоследствии придётся исправлять». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс поддержал мнение Меняйло и отметил, что правительству региона предстоит сделать организационные выводы из принятых ранее управленческих решений и обосновать перенос сроков сдачи объекта перед федеральным центром. Контроль над строительством объекта будет усилен. Сегодня главное – обеспечить качество всех работ. «По большому счету, никаких проблем для оказания медицинской помощи по данному направлению в Норильске сегодня нет. Гнать, чтобы пожертвовать качеством строительства, мы сейчас не имеем права, это не по-государственному».

Просмотров:193 «Контроль над стратегически важными стройками должен быть жесточайшим», - такое мнение полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло озвучил сегодня во время совещания по вопросу строительства перинатального центра в Норильске, сообщает НИА-Красноярск.Напомним, объект возводится по программе развития перинатальных центров в России. Общая стоимость строительства объекта составляет более 4 миллиардов рублей, в том числе почти 908 миллионов рублей – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, около 3,1 миллиарда – средства региона. Общая стоимость медоборудования для центра составит 1,1 млрд рублей.В соответствии с первоначальными сроками объект планировалось ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года, лицензия на осуществление медицинской деятельности должна была быть получена до конца декабря. Однако, учитывая климатические условия Норильска и особенности географического положения муниципального образования, перинатальный центр сможет начать работу только во второй половине 2018 года.На увеличении периода строительства сказались короткие сроки навигации для завоза стройматериалов и погодные условия Крайнего Севера.На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 80%. Возведён каркас здания медицинского учреждения, завершается остекление, идёт монтаж навесного фасада, произведена закупка медицинского оборудования. «Мы понимаем, где находится Норильск, что это Заполярье, вечная мерзлота, короткое лето. Но работа на таких важных стратегических объектах должна быть организована так, чтобы сроки не переносить. Контроль над такими стройками должен быть жесточайшим, а взятые обязательства надо выполнять, – подчеркнул Сергей Меняйло. - Для открытия перинатального центра проделана большая комплексная работа. Сейчас важно не спешить, чтобы не допустить каких-либо технологических нарушений, которые впоследствии придётся исправлять».Врио губернатора Красноярского края Александр Усс поддержал мнение Меняйло и отметил, что правительству региона предстоит сделать организационные выводы из принятых ранее управленческих решений и обосновать перенос сроков сдачи объекта перед федеральным центром. Контроль над строительством объекта будет усилен. Сегодня главное – обеспечить качество всех работ. «По большому счету, никаких проблем для оказания медицинской помощи по данному направлению в Норильске сегодня нет. Гнать, чтобы пожертвовать качеством строительства, мы сейчас не имеем права, это не по-государственному».