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15 ноября 2017, 11:19



С сегодняшнего дня в России меняют дизайн пачек сигарет.

В частности, производителям теперь запрещено писать на пачках формулировки «легкие», «мягкие» или «с пониженным содержанием смол», чтобы не вводить россиян в заблуждение относительно вредности продукции. По мнению авторов регламента, граждане России не должны думать, что подобные табачные изделия не наносят вреда здоровью. Изображения на пачках сигарет теперь будут нанесены на обеих сторонах упаковки. Будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение, а размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки. Вводится также запрет на изображения, ассоциирующиеся с продуктами питания. Теперь, например, нельзя размещать на пачках рисунки или фото ягод и фруктов, которые стимулируют продажи.

Просмотров:188 В России с сегодняшнего дня вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, согласно которому производители обязаны выпускать пачки сигарет только с устрашающими изображениями, пишут «Известия».В частности, производителям теперь запрещено писать на пачках формулировки «легкие», «мягкие» или «с пониженным содержанием смол», чтобы не вводить россиян в заблуждение относительно вредности продукции. По мнению авторов регламента, граждане России не должны думать, что подобные табачные изделия не наносят вреда здоровью.Изображения на пачках сигарет теперь будут нанесены на обеих сторонах упаковки. Будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение, а размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.Вводится также запрет на изображения, ассоциирующиеся с продуктами питания. Теперь, например, нельзя размещать на пачках рисунки или фото ягод и фруктов, которые стимулируют продажи.