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15 ноября 2017, 11:27



«Северный сувенир - 2017» приглашает мастеров.

Автор лучшей конкурсной работы получит денежный приз главы города Дудинки (Гран-при) и диплом. Победители в призовых номинациях «Народный костюм: традиции и современность», «Косторезное искусство Севера», «Народное творчество» и «Изобразительное искусство» в возрастных категориях от 18 до 32 лет, от 33 лет и старше будут награждены денежными премиями, дипломами и памятными подарками. Торжественная церемония награждения победителей «Северного сувенира - 2017» состоится 24 ноября в Выставочном зале городского Центра народного творчества. Это учреждение культуры расположено по адресу: улица Щорса, дом 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-12-87, сообщается на официальном сайте Дудинки.

Просмотров:162 Городской Центр народного творчества продолжает приём заявок от мастеров и умельцев в возрасте от 18 лет и старше, желающих принять участие в XVIII открытом конкурсе декоративно-прикладного искусства на приз главы города Дудинки «Северный сувенир - 2017». Цель этого творческого состязания — популяризация и пропаганда самодеятельного художественного и декоративно-прикладного искусства, выявление талантливых мастеров и художников. Тематика определяется названием конкурса: работы должны быть созданы в текущем году в любом из видов и жанров декоративно-прикладного творчества, в различной технике исполнения с использованием традиционных и иных материалов.Автор лучшей конкурсной работы получит денежный приз главы города Дудинки (Гран-при) и диплом. Победители в призовых номинациях «Народный костюм: традиции и современность», «Косторезное искусство Севера», «Народное творчество» и «Изобразительное искусство» в возрастных категориях от 18 до 32 лет, от 33 лет и старше будут награждены денежными премиями, дипломами и памятными подарками.Торжественная церемония награждения победителей «Северного сувенира - 2017» состоится 24 ноября в Выставочном зале городского Центра народного творчества. Это учреждение культуры расположено по адресу: улица Щорса, дом 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-12-87, сообщается на официальном сайте Дудинки.