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15 ноября 2017, 11:32



В Норильске творческое объединение «Планерка» соберет друзей, чтобы отпраздновать свой 50-й концерт.

На этот раз концерт «Как хорошо, что есть у нас друзья» расскажет об истории необычного проекта, представит несколько поколений энтузиастов «Планерки». По словам ее главного организатора и постоянного ведущего Леонида Соломахи, с материка приглашены, чтобы спеть для норильчан, любимцы прошлых лет: Алексей Митюнин, Геннадий Бадиков, Сергей Дубровский, Владимир Рудяк. Споет и завсегдатай «Планерки» депутат Заксобрания края Виталий Толстов, будут и дебютанты. Жизнь творческого объединения представит фотовернисаж Виктора Омельченко. Юбилейная «Планерка» начнется 18 ноября в 17 часов в городском Центре культуры.

Просмотров:168 Первое выступление поющих руководителей, как в народе называют ТО «Планерка», состоялось в ноябре 2005 года. С тех пор его участники подготовили полсотни программ, посвященных всевозможным событиям в жизни норильчан - от празднования Дня Победы и Дня города до прихода долгожданного лета.На этот раз концерт «Как хорошо, что есть у нас друзья» расскажет об истории необычного проекта, представит несколько поколений энтузиастов «Планерки». По словам ее главного организатора и постоянного ведущего Леонида Соломахи, с материка приглашены, чтобы спеть для норильчан, любимцы прошлых лет: Алексей Митюнин, Геннадий Бадиков, Сергей Дубровский, Владимир Рудяк. Споет и завсегдатай «Планерки» депутат Заксобрания края Виталий Толстов, будут и дебютанты. Жизнь творческого объединения представит фотовернисаж Виктора Омельченко.Юбилейная «Планерка» начнется 18 ноября в 17 часов в городском Центре культуры.