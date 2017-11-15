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15 ноября 2017, 12:33



В честь своего 50-летия Норильский колледж искусств покажет норильчанам «Магические миры «Бараксан».

Слово «бараксан» на долганском языке означает восторженное состояние души, так назывался и первый сборник известной долганской писательницы Огдо Аксеновой. Театрализованный показ удивительных моделей, по отзывам зрителей, всегда вызывает особые чувства - настолько необычны и красивы эти изделия из меха, ровдуги, сукна, вышитого бисером и украшенного резьбой по кости. На юбилейный показ приглашены выпускники НКИ (авторы красочных комплектов одежды), многие из них сейчас трудятся в столице Таймыра. Театрализованное представление «Магические миры «Бараксан», постановщиком которого стал режиссер Заполярной драмы Тимур Файрузов, состоится 18 ноября в 18 часов в корпусе НКИ на улице Комсомольской, 10. Приглашаются все желающие.

Просмотров:145 В конце текущего года отмечает свое 35-летие и отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов НКИ. Именно здесь преподаватель и мастер художественной вышивки бисером Елена Сотникова организовала студенческий театр моды «Бараксан», который демонстрирует комплекты диковинной одежды, созданные в разные годы выпускниками колледжа. Все наряды бережно хранятся в фонде НКИ, некоторым из них более 20 лет.Слово «бараксан» на долганском языке означает восторженное состояние души, так назывался и первый сборник известной долганской писательницы Огдо Аксеновой. Театрализованный показ удивительных моделей, по отзывам зрителей, всегда вызывает особые чувства - настолько необычны и красивы эти изделия из меха, ровдуги, сукна, вышитого бисером и украшенного резьбой по кости. На юбилейный показ приглашены выпускники НКИ (авторы красочных комплектов одежды), многие из них сейчас трудятся в столице Таймыра.Театрализованное представление «Магические миры «Бараксан», постановщиком которого стал режиссер Заполярной драмы Тимур Файрузов, состоится 18 ноября в 18 часов в корпусе НКИ на улице Комсомольской, 10. Приглашаются все желающие.