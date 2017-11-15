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15 ноября 2017, 12:33

В честь своего 50-летия Норильский колледж искусств покажет норильчанам «Магические миры «Бараксан».


В конце текущего года отмечает свое 35-летие и отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов НКИ. Именно здесь преподаватель и мастер художественной вышивки бисером Елена Сотникова организовала студенческий театр моды «Бараксан», который демонстрирует комплекты диковинной одежды, созданные в разные годы выпускниками колледжа. Все наряды бережно хранятся в фонде НКИ, некоторым из них более 20 лет.
Слово «бараксан» на долганском языке означает восторженное состояние души, так назывался и первый сборник известной долганской писательницы Огдо Аксеновой. Театрализованный показ удивительных моделей, по отзывам зрителей, всегда вызывает особые чувства - настолько необычны и красивы эти изделия из меха, ровдуги, сукна, вышитого бисером и украшенного резьбой по кости. На юбилейный показ приглашены выпускники НКИ (авторы красочных комплектов одежды), многие из них сейчас трудятся в столице Таймыра.
Театрализованное представление «Магические миры «Бараксан», постановщиком которого стал режиссер Заполярной драмы Тимур Файрузов, состоится 18 ноября в 18 часов в корпусе НКИ на улице Комсомольской, 10. Приглашаются все желающие.

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    Список новостей

 15 ноября 2017 
18:47   Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья. 18:17   Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.
18:02   Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые. 17:50   Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».
17:44   За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска. 17:03   За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.
16:10   На развитие культуры Красноярского края будут выделены дополнительные средства. 14:02   День правовой помощи детям пройдет в Норильске 20 ноября.
13:57   Норильчан приглашают посетить мастер-класс по созданию видеороликов и принять участие в определении победителя фестиваля-конкурса «Полярная сова». 13:26   Более 150 млн рублей дополнительно направят в краевую отрасль образования.
13:14   Норильская организация охотников и рыболовов заплатит штраф за нарушение правил пользования объектами животного мира. 13:12   Три года лишения свободы и крупный штраф получил житель Норильска за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов.
13:06   Российские ученые разработали передвижные мини-АЭС для арктических регионов. 12:53   В Норильске кинотеатр «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» покажет фильм-выставку «Революция - новое искусство для нового мира» (16+).
12:46   21 ноября в Норильсе состоится круглый стол на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства». 12:33   В честь своего 50-летия Норильский колледж искусств покажет норильчанам «Магические миры «Бараксан».
11:32   В Норильске творческое объединение «Планерка» соберет друзей, чтобы отпраздновать свой 50-й концерт. 11:27   «Северный сувенир - 2017» приглашает мастеров.
11:19   С сегодняшнего дня в России меняют дизайн пачек сигарет. 11:04   Норильский перинатальный центр сможет заработать только во второй половине 2018 года. Сроки сдачи объекта перенесены.
10:52   Норильск присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 10:48   Девять сказок за один день. Накануне в Норильске на сцене ГЦК участники III Фестиваля культуры и спорта силовых структур Заполярья состязались в театральном мастерстве.

 14 ноября 2017 
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16:50   «Акцент необходимо делать на развитие спорта среди школьников», - заявил Павел Ростовцев на встрече с представителями спортивной общественности Норильска. 16:22   Норильские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего женщине и ее детям.
15:13   На минувших выходных в Норильске прошло открытое первенство ДЮСШ № 4 по боксу. 14:45   В налоговой инспекции Норильска дни открытых дверей посетили около полутысячи горожан.
14:15   Юнармейцы создали совет командиров штаба и наметили план работы. 14:09   Завтра на Таймыре стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
13:29   «Большой. Новое время». Фотовыставка Дмитрия Старшинова под таким названием откроется в Норильске 17 ноября. 10:50   "Норникель" запускает конкурс для социальных предпринимателей Заполярья.
10:45   Норильчане могут посетить «Одинокий трамвай» в Дудинке. 10:41   Совещание по вопросу строительства перинатального центра в Норильске проведет полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

 13 ноября 2017 
18:05   Россия в 2018 году начнёт консультации с Норвегией, Данией, США и Канадой по шельфу Арктики. 17:45   Фан-парк «Бобровый лог» начал подготовку к горнолыжному сезону. Систему искусственной снегогенерации включили в субботу, 11 ноября.
17:36   Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске. 17:32   Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев прибыл в Норильск с рабочим визитом.
17:28   Норильские полицейские участвуют в III Фестивале культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского края, расположенных за полярных кругом. 17:24   Конкурс «Дорожный патруль - 2017» провели в Норильском центре безопасности движения.
16:44   На фасаде 32-й кайерканской школы появилась мемориальная доска, посвященная памяти Алексея Атланова, погибшего в 1994 году в первой чеченской войне. 16:32   В Норильске объявлен дополнительный набор слушателей в "Школу стрит-арта".
16:30   «Революция – новое искусство для нового мира». Фильм-выставка под таким названием пройдет в Норильске в кинотеатре «Родина». 15:30   В воскресенье в "Фаблаб-Норильск" прошел тренинг для волонтеров «Комбината добра», представителей благотворительных фондов и общественных организаций.
15:20   В Норильске состоялось открытие Первой лиги среди ЛФК. 15:15   На этой неделе в Норильске завершается вакцинация населения против гриппа.
14:51   С Днем сотрудника ОВД норильских полицейских поздравили в городском Центре культуры. 13:53   В Красноярском крае победители и призеры национальных и международных соревнований по профмастерству, а также их наставники ...
13:44   В федеральный закон о закупках могут внести изменения. 13:37   Рыбаки и охотники Таймыра получат краевую финансовую поддержку.




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