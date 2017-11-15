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15 ноября 2017, 12:46



21 ноября в Норильсе состоится круглый стол на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства».

С докладами на темы развития социального предпринимательства в рамках его законодательного регулирования выступят представители администрации города Норильска, городского Совета депутатов, компании «Норникель», действующие социальные предприниматели, получившие поддержку компании в рамках курса социального предпринимательства. Обзор нового федерального закона, его актуальность и основные положения осветит директор Союза «Северные промышленники и предприниматели», депутат Норильского городского Совета депутатов Владимир Потеряхин. О проблемах развития социального предпринимательства на севере Красноярского края расскажет исполнительный директор Союза «Северные промышленники и предприниматели», член общественной палаты Сергей Канавин, также с докладом на тему «Социальная ответственность бизнеса на примере компаний сферы ЖКХ» выступит исполняющий обязанности председателя РОР Союз «Промышленники и предприниматели Заполярья» Красноярского края Константин Тетиевский. К участию в обсуждении закона «О социальном предпринимательстве» приглашены члены профильных союзов, представители «Норникеля», администрации и активные предприниматели. Мероприятие позволит обменяться мнениями и выстроить дальнейшую работу по развитию социального предпринимательства в городе Норильске в рамках законодательного поля. Круглый стол состоится 21 ноября 2017 года в 15 часов в конференц-зале МФЦ Норильска.

Просмотров:176 В преддверии принятия в декабре Госдумой ФЗ «О социальном предпринимательстве» Союз «Северные промышленники и предприниматели города Норильска» совместно с Союзом «Промышленники и предприниматели Заполярья» решили заострить внимание на проблеме законодательного обеспечения социального предпринимательства. В конференц-зале МФЦ на круглом столе на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства» в рамках деятельности Клуба социальных предпринимателей города Норильска эксперты обсудят актуальные вопросы развития социального предпринимательства, сообщает пресс-служба ССПП.С докладами на темы развития социального предпринимательства в рамках его законодательного регулирования выступят представители администрации города Норильска, городского Совета депутатов, компании «Норникель», действующие социальные предприниматели, получившие поддержку компании в рамках курса социального предпринимательства.Обзор нового федерального закона, его актуальность и основные положения осветит директор Союза «Северные промышленники и предприниматели», депутат Норильского городского Совета депутатов Владимир Потеряхин. О проблемах развития социального предпринимательства на севере Красноярского края расскажет исполнительный директор Союза «Северные промышленники и предприниматели», член общественной палаты Сергей Канавин, также с докладом на тему «Социальная ответственность бизнеса на примере компаний сферы ЖКХ» выступит исполняющий обязанности председателя РОР Союз «Промышленники и предприниматели Заполярья» Красноярского края Константин Тетиевский.К участию в обсуждении закона «О социальном предпринимательстве» приглашены члены профильных союзов, представители «Норникеля», администрации и активные предприниматели. Мероприятие позволит обменяться мнениями и выстроить дальнейшую работу по развитию социального предпринимательства в городе Норильске в рамках законодательного поля.Круглый стол состоится 21 ноября 2017 года в 15 часов в конференц-зале МФЦ Норильска.