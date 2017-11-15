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15 ноября 2017, 12:53



В Норильске кинотеатр «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» покажет фильм-выставку «Революция - новое искусство для нового мира» (16+).

Единственный показ фильма-выставки, отмеченного призами международных кинофестивалей, состоится в кинотеатре «Родина» 24 ноября в 20 часов.

Просмотров:288 Режиссер Марги Кинмонс дерзнула исследовать с помощью кино истоки русского авангарда. Зрителям предлагают постигнуть художественные миры необычных творцов начала XX века - Аристарха Лентулова, Владимира Татлина, Казимира Малевича, прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским. Их революция в искусстве стала предвестницей нового мира и нового искусства.Единственный показ фильма-выставки, отмеченного призами международных кинофестивалей, состоится в кинотеатре «Родина» 24 ноября в 20 часов.