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15 ноября 2017, 13:06



Российские ученые разработали передвижные мини-АЭС для арктических регионов.

Предполагается, что электроэнергия, вырабатываемая мини-АЭС, будет в два раза дешевле (20 рублей за киловатт-час) той, что дают дизельные установки, работающие на привозном топливе (30-50 рублей за киловатт-час). В качестве примера конструкторы назвали передвижную установку «АТГОР», размещаемую на автомобильном полуприцепе. Она способна выдавать 3,5 мегаватт тепловой и 1 мегаватт электрической энергии. Срок службы установки — 60 лет. Перезагружать в нее ядерное топливо необходимо один раз в десять лет, сообщает Лента.ру.

Просмотров:155 Использовать передвижные автономные атомные электростанции можно будет в отдаленных арктических поселках и на месторождениях. Об этом рассказал замгендиректора НИКИЭТ имени Доллежаля Александр Пименов в ходе Мурманской международной деловой недели, передает Murman.ru.Предполагается, что электроэнергия, вырабатываемая мини-АЭС, будет в два раза дешевле (20 рублей за киловатт-час) той, что дают дизельные установки, работающие на привозном топливе (30-50 рублей за киловатт-час).В качестве примера конструкторы назвали передвижную установку «АТГОР», размещаемую на автомобильном полуприцепе. Она способна выдавать 3,5 мегаватт тепловой и 1 мегаватт электрической энергии. Срок службы установки — 60 лет. Перезагружать в нее ядерное топливо необходимо один раз в десять лет, сообщает Лента.ру.