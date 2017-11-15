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15 ноября 2017, 13:12



Три года лишения свободы и крупный штраф получил житель Норильска за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов.

Установлено, что норильчанин, не имея специального разрешения, незаконно хранил по месту своего жительства восемь пистолетов, два автомата, часть из которых незаконно изготовил, а также хранил более 5000 патронов к различным видам нарезного оружия. Данное преступление выявлено сотрудниками ФСБ по результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме и просил о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Вместе с тем, в соответствии с позицией прокурора, участвующего в рассмотрении дела, суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы и назначил 3 года колонии-поселения со штрафом в размере 150 000 рублей.

Просмотров:166 Норильским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Норильска, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и его основных частей), сообщили в прокуратуре Красноярского края.Установлено, что норильчанин, не имея специального разрешения, незаконно хранил по месту своего жительства восемь пистолетов, два автомата, часть из которых незаконно изготовил, а также хранил более 5000 патронов к различным видам нарезного оружия.Данное преступление выявлено сотрудниками ФСБ по результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий.Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме и просил о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы.Вместе с тем, в соответствии с позицией прокурора, участвующего в рассмотрении дела, суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы и назначил 3 года колонии-поселения со штрафом в размере 150 000 рублей.