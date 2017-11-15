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15 ноября 2017, 13:14



Норильская организация охотников и рыболовов заплатит штраф за нарушение правил пользования объектами животного мира.

Проверкой установлено, что общественная организация осуществляет пользование животным миром с изъятием из среды обитания на основании долгосрочных лицензий на выделенных ей охотничьих угодьях, общая площадь которых превышает 509 тыс. га. Вопреки положениям Федерального закона «О животном мире» обществом не осуществлялись в полном объеме мероприятия, направленные на сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания, не выполнялись условия действующих лицензий и охотхозяйственного соглашения. По результатам проверки в отношении общественной организации возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, председателю правления общества внесено представление об устранении законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира. В настоящее время общественной организацией приняты меры к устранению нарушений закона, часть из указанных в представлении требований исполнены. Постановлением министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края местная общественная организация охотников и рыболовов г. Норильска привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил пользования объектами животного мира, организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Просмотров:184 По возбужденному прокуратурой г. Норильска административному делу местная общественная организация охотников и рыболовов г. Норильска привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил пользования объектами животного мира, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Проверкой установлено, что общественная организация осуществляет пользование животным миром с изъятием из среды обитания на основании долгосрочных лицензий на выделенных ей охотничьих угодьях, общая площадь которых превышает 509 тыс. га.Вопреки положениям Федерального закона «О животном мире» обществом не осуществлялись в полном объеме мероприятия, направленные на сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания, не выполнялись условия действующих лицензий и охотхозяйственного соглашения.По результатам проверки в отношении общественной организации возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, председателю правления общества внесено представление об устранении законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира.В настоящее время общественной организацией приняты меры к устранению нарушений закона, часть из указанных в представлении требований исполнены.Постановлением министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края местная общественная организация охотников и рыболовов г. Норильска привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил пользования объектами животного мира, организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.