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15 ноября 2017, 13:26



Более 150 млн рублей дополнительно направят в краевую отрасль образования.

«В 2017 году расходы отрасли возросли на 94,9 млн рублей, а в 2018 – на 55,9 млн рублей. Увеличатся расходы на приобретение учебников. В целом из краевого бюджета в 2017 году на эти цели будет направлено около 483 млн рублей. Кроме того, дополнительно для 46 детей-сирот будет приобретено жилье, на эти цели будет направлено 50 млн рублей», – рассказала и. о. министра образования края Светлана Маковская. На вознаграждение приемным родителям дополнительно направят 28,7 млн рублей. Это связано с увеличением числа приемных родителей на 205 человек. Более 22,4 млн рублей пойдет на обеспечение деятельности образовательных учреждений, подведомственных министерствам образования, культуры, здравоохранения и лесного хозяйства. Более 5,6 млн рублей из краевого бюджета будет выделено на возмещение затрат частным детским садам. Благодаря этому дошкольным образованием дополнительно будут охвачены более 170 детей. Напомним, что объем расходов по программе «Развитие образования» на 2017-2019 годы составит более 155,5 млрд рублей. Треть из них пойдет на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Просмотров:146 На заседании правительства Красноярского края были одобрены изменения в государственной программе региона «Развитие образования». Объем расходов по этой программе в 2017-2018 годах увеличится более чем на 150 млн рублей, сообщает НИА-Красноярск.«В 2017 году расходы отрасли возросли на 94,9 млн рублей, а в 2018 – на 55,9 млн рублей. Увеличатся расходы на приобретение учебников. В целом из краевого бюджета в 2017 году на эти цели будет направлено около 483 млн рублей. Кроме того, дополнительно для 46 детей-сирот будет приобретено жилье, на эти цели будет направлено 50 млн рублей», – рассказала и. о. министра образования края Светлана Маковская.На вознаграждение приемным родителям дополнительно направят 28,7 млн рублей. Это связано с увеличением числа приемных родителей на 205 человек. Более 22,4 млн рублей пойдет на обеспечение деятельности образовательных учреждений, подведомственных министерствам образования, культуры, здравоохранения и лесного хозяйства. Более 5,6 млн рублей из краевого бюджета будет выделено на возмещение затрат частным детским садам. Благодаря этому дошкольным образованием дополнительно будут охвачены более 170 детей.Напомним, что объем расходов по программе «Развитие образования» на 2017-2019 годы составит более 155,5 млрд рублей. Треть из них пойдет на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.