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15 ноября 2017, 13:26

Более 150 млн рублей дополнительно направят в краевую отрасль образования.


На заседании правительства Красноярского края были одобрены изменения в государственной программе региона «Развитие образования». Объем расходов по этой программе в 2017-2018 годах увеличится более чем на 150 млн рублей, сообщает НИА-Красноярск.
«В 2017 году расходы отрасли возросли на 94,9 млн рублей, а в 2018 – на 55,9 млн рублей. Увеличатся расходы на приобретение учебников. В целом из краевого бюджета в 2017 году на эти цели будет направлено около 483 млн рублей. Кроме того, дополнительно для 46 детей-сирот будет приобретено жилье, на эти цели будет направлено 50 млн рублей», – рассказала и. о. министра образования края Светлана Маковская.
На вознаграждение приемным родителям дополнительно направят 28,7 млн рублей. Это связано с увеличением числа приемных родителей на 205 человек. Более 22,4 млн рублей пойдет на обеспечение деятельности образовательных учреждений, подведомственных министерствам образования, культуры, здравоохранения и лесного хозяйства. Более 5,6 млн рублей из краевого бюджета будет выделено на возмещение затрат частным детским садам. Благодаря этому дошкольным образованием дополнительно будут охвачены более 170 детей.
Напомним, что объем расходов по программе «Развитие образования» на 2017-2019 годы составит более 155,5 млрд рублей. Треть из них пойдет на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

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    Список новостей

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16:10   На развитие культуры Красноярского края будут выделены дополнительные средства. 14:02   День правовой помощи детям пройдет в Норильске 20 ноября.
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13:14   Норильская организация охотников и рыболовов заплатит штраф за нарушение правил пользования объектами животного мира. 13:12   Три года лишения свободы и крупный штраф получил житель Норильска за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов.
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11:32   В Норильске творческое объединение «Планерка» соберет друзей, чтобы отпраздновать свой 50-й концерт. 11:27   «Северный сувенир - 2017» приглашает мастеров.
11:19   С сегодняшнего дня в России меняют дизайн пачек сигарет. 11:04   Норильский перинатальный центр сможет заработать только во второй половине 2018 года. Сроки сдачи объекта перенесены.
10:52   Норильск присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 10:48   Девять сказок за один день. Накануне в Норильске на сцене ГЦК участники III Фестиваля культуры и спорта силовых структур Заполярья состязались в театральном мастерстве.

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15:13   На минувших выходных в Норильске прошло открытое первенство ДЮСШ № 4 по боксу. 14:45   В налоговой инспекции Норильска дни открытых дверей посетили около полутысячи горожан.
14:15   Юнармейцы создали совет командиров штаба и наметили план работы. 14:09   Завтра на Таймыре стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
13:29   «Большой. Новое время». Фотовыставка Дмитрия Старшинова под таким названием откроется в Норильске 17 ноября. 10:50   "Норникель" запускает конкурс для социальных предпринимателей Заполярья.
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 13 ноября 2017 
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17:36   Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске. 17:32   Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев прибыл в Норильск с рабочим визитом.
17:28   Норильские полицейские участвуют в III Фестивале культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского края, расположенных за полярных кругом. 17:24   Конкурс «Дорожный патруль - 2017» провели в Норильском центре безопасности движения.
16:44   На фасаде 32-й кайерканской школы появилась мемориальная доска, посвященная памяти Алексея Атланова, погибшего в 1994 году в первой чеченской войне. 16:32   В Норильске объявлен дополнительный набор слушателей в "Школу стрит-арта".
16:30   «Революция – новое искусство для нового мира». Фильм-выставка под таким названием пройдет в Норильске в кинотеатре «Родина». 15:30   В воскресенье в "Фаблаб-Норильск" прошел тренинг для волонтеров «Комбината добра», представителей благотворительных фондов и общественных организаций.
15:20   В Норильске состоялось открытие Первой лиги среди ЛФК. 15:15   На этой неделе в Норильске завершается вакцинация населения против гриппа.
14:51   С Днем сотрудника ОВД норильских полицейских поздравили в городском Центре культуры. 13:53   В Красноярском крае победители и призеры национальных и международных соревнований по профмастерству, а также их наставники ...
13:44   В федеральный закон о закупках могут внести изменения. 13:37   Рыбаки и охотники Таймыра получат краевую финансовую поддержку.




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