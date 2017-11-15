Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 ноября 2017, 13:57



Норильчан приглашают посетить мастер-класс по созданию видеороликов и принять участие в определении победителя фестиваля-конкурса «Полярная сова».

Можно проголосовать и в фойе Осеннего зала кинотеатра «Родина». Здесь установлен экран, на котором в режиме онлайн демонстрируются работы участников фестиваля. Все желающие могут воспользоваться журналом отзывов, чтобы отдать свой голос одному из видеороликов. Сегодня, 15 ноября, в кинотеатре «Родина» работает детское жюри, а завтра, 16 ноября, здесь состоится мастер-класс по созданию видеороликов. Для удобства зрителей в социальных сетях facebook, vk, "Одноклассники" создано мероприятие «Фестиваль-конкурс аудиовизульных искусств «Полярная сова». На мастер-класс можно подписаться самостоятельно, пройдя по следующим ссылкам: https://www.facebook.com/events/532403323762900/ и https://vk.com/event156619572. Итоги фестиваля «Полярная сова» огласят 21 ноября, во вторник, на пресс-конференции, которая состоится в кинотеатре «Родина».

Просмотров:154 Открытое интернет-голосование за лучшую работу XIV регионального фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова» продлится до 20 ноября. Посмотреть работы участников фестиваля и проголосовать за понравившуюся можно на официальном сайте кинотеатра «Родина» http://xn----8sblociwdfbv.xn--p1ai/sova-2017/videoraboty. По итогам голосования работа, набравшая наибольшее количество голосов, получит поощрительный приз.Можно проголосовать и в фойе Осеннего зала кинотеатра «Родина». Здесь установлен экран, на котором в режиме онлайн демонстрируются работы участников фестиваля. Все желающие могут воспользоваться журналом отзывов, чтобы отдать свой голос одному из видеороликов.Сегодня, 15 ноября, в кинотеатре «Родина» работает детское жюри, а завтра, 16 ноября, здесь состоится мастер-класс по созданию видеороликов. Для удобства зрителей в социальных сетях facebook, vk, "Одноклассники" создано мероприятие «Фестиваль-конкурс аудиовизульных искусств «Полярная сова». На мастер-класс можно подписаться самостоятельно, пройдя по следующим ссылкам: https://www.facebook.com/events/532403323762900/ и https://vk.com/event156619572.Итоги фестиваля «Полярная сова» огласят 21 ноября, во вторник, на пресс-конференции, которая состоится в кинотеатре «Родина».