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15 ноября 2017, 14:02



День правовой помощи детям пройдет в Норильске 20 ноября.

Бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться все желающие. Особое внимание в этот день будет уделено детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, и их законным представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам и их родителям; лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей. Профессиональные консультации специалистов бесплатны. Прием инспекторы по делам несовершеннолетних будут осуществлять в своих подразделениях на ул. Ленинградской, 13а (контактный телефон 22-42-13), в отделе полиции № 1 на Ленинском пр., 12 (46-03-49), в отделе полиции № 2 на ул. Строителей, 7 (37-20-90) с 09.00 до 18.00. В Кайеркане правовые консультации инспекторы ПДН проведут с 18.00 до 20.00 в гимназии № 11 совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства и управления социальной политики администрации г. Норильска, а также представителями управляющих компаний, службы судебных приставов, Центра семьи «Норильский» и нотариуса (контактный телефон 39-47-66), сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску по информации ОДН ОМВД России по г. Норильску.

Просмотров:170 20 ноября 2017 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям с 9.00 до 18.00 инспекторы по делам несовершеннолетних с привлечением сотрудников правового отделения отдела МВД России по г. Норильску проведут правовые консультации по вопросам прав детей, взаимоотношений детей и родителей, защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.Бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться все желающие. Особое внимание в этот день будет уделено детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, и их законным представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам и их родителям; лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.Профессиональные консультации специалистов бесплатны. Прием инспекторы по делам несовершеннолетних будут осуществлять в своих подразделениях на ул. Ленинградской, 13а (контактный телефон 22-42-13), в отделе полиции № 1 на Ленинском пр., 12 (46-03-49), в отделе полиции № 2 на ул. Строителей, 7 (37-20-90) с 09.00 до 18.00.В Кайеркане правовые консультации инспекторы ПДН проведут с 18.00 до 20.00 в гимназии № 11 совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства и управления социальной политики администрации г. Норильска, а также представителями управляющих компаний, службы судебных приставов, Центра семьи «Норильский» и нотариуса (контактный телефон 39-47-66), сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску по информации ОДН ОМВД России по г. Норильску.