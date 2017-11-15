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15 ноября 2017, 16:10



На развитие культуры Красноярского края будут выделены дополнительные средства.

Большая часть средств в 2018 году пойдёт на завершение строительства Центра культурного развития в Минусинске. Это пилотный проект культурно-досугового учреждения нового типа в крае. В современном и мобильном учреждении будут проводить различные культурно-массовые мероприятия: выставки, спектакли, видеопоказы, концерты, календарные праздники и культурно-просветительские акции. Также дополнительные средства получат краевые учреждения культуры на проведение мероприятий и другие текущие расходы: организацию гастролей, техническое обеспечение. Кроме того, в текущем году детские и кукольные театры края получили поддержку из федерального бюджета в размере 2,8 млн рублей. Предполагается, что средства пойдут на создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов, техническое оснащение театров. Напомним, что ранее финансовую поддержку творческой и гастрольной деятельности получили муниципальные и краевые театры нашего региона.

Просмотров:124 В правительстве края утвердили изменения в региональной программе развития культуры и туризма. В следующем году в рамках программы учреждениям культуры края планируется дополнительно выделить более 80 млн рублей, сообщает НИА-Красноярск.Большая часть средств в 2018 году пойдёт на завершение строительства Центра культурного развития в Минусинске. Это пилотный проект культурно-досугового учреждения нового типа в крае. В современном и мобильном учреждении будут проводить различные культурно-массовые мероприятия: выставки, спектакли, видеопоказы, концерты, календарные праздники и культурно-просветительские акции.Также дополнительные средства получат краевые учреждения культуры на проведение мероприятий и другие текущие расходы: организацию гастролей, техническое обеспечение.Кроме того, в текущем году детские и кукольные театры края получили поддержку из федерального бюджета в размере 2,8 млн рублей. Предполагается, что средства пойдут на создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов, техническое оснащение театров.Напомним, что ранее финансовую поддержку творческой и гастрольной деятельности получили муниципальные и краевые театры нашего региона.