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15 ноября 2017, 17:03



За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.

За 150 метров до поста установлен светофор с информационной табличкой «для грузовых т/с», ближе к самому посту находится знак ограничения скорости до пяти километров в час и еще один светофор. Алгоритм работы стационарного поста весового контроля прост и удобен как для водителей, так и сотрудников МКУ «Норильскавтодор» и инспекторов ГИБДД. При прохождении весового контроля водителю и сотрудникам не нужно выходить из машины или здания. Машина на скорости пять километров в час заезжает платформу весов, здесь происходит взвешивание каждой оси авто и определяется расстояние между осями. Вся информация о машине: номер и масса, поступает в компьютер, расположенный в помещении поста, а затем выводится на информационном табло, размещенном на корпусе вагончика. Если перегруза нет, то горит зеленый свет и машина едет дальше. Если имеется перегруз, то загорается красный свет и тогда уже выходит сотрудник «Норильскавтодора» и инспектор ГИБДД, которые проверяют машину и повторно ее взвешивают с остановкой каждой оси авто на весовой платформе. После этого на нарушителя составляется акт о превышении транспортным средством установленных ограничений по массе или нагрузке на ось. Один экземпляр акта остается у инспектора ГИБДД, второй передается водителю. «Чуть больше чем за две недели работы поста весового поста было выявлено пять нарушителей, провозивших груз, превышающий нормативы», - рассказывает Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». Задача поста весового контроля приучить всех перевозчиков, которые работают на территории НПР соблюдать законодательство, получать специальные разрешения на перевозку грузов и перевозить грузы цивилизованно. Средства, полученные от выдачи специальных разрешений будут поступать в дорожный фонд, а в дальнейшем - направляться на ремонт автодорог. Стоимость бланка составляет 1600 рублей, сумма, которую перевозчик должен будет заплатить в счет возмещения ущерба дорогам будет зависеть от категории перевозимого груза, расстояния и ряда других факторов и определяется индивидуально для каждого авто. Получить спецразрешение можно в управлении «Норильскавтодор». Это не только дисциплинирует перевозчиков в части соблюдения требований законодательства при перевозке грузов, но позволит пополнить казну, поскольку нарушать закон себе дороже. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а также с превышением максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении влечет наложение административного штрафа в размере от двух до четырехсот тысяч рублей.

Просмотров:129 Общие затраты на проектные работы, строительство участка автодороги с отсыпкой, асфальтировкой, освещением и устройство стационарного поста весового контроля составило почти 21 миллион рублей. На сегодняшний день все работы по обустройству поста весового контроля в районе Купца выполнены и с конца октября он начал работать в тестовом режиме.За 150 метров до поста установлен светофор с информационной табличкой «для грузовых т/с», ближе к самому посту находится знак ограничения скорости до пяти километров в час и еще один светофор. Алгоритм работы стационарного поста весового контроля прост и удобен как для водителей, так и сотрудников МКУ «Норильскавтодор» и инспекторов ГИБДД. При прохождении весового контроля водителю и сотрудникам не нужно выходить из машины или здания. Машина на скорости пять километров в час заезжает платформу весов, здесь происходит взвешивание каждой оси авто и определяется расстояние между осями. Вся информация о машине: номер и масса, поступает в компьютер, расположенный в помещении поста, а затем выводится на информационном табло, размещенном на корпусе вагончика. Если перегруза нет, то горит зеленый свет и машина едет дальше. Если имеется перегруз, то загорается красный свет и тогда уже выходит сотрудник «Норильскавтодора» и инспектор ГИБДД, которые проверяют машину и повторно ее взвешивают с остановкой каждой оси авто на весовой платформе. После этого на нарушителя составляется акт о превышении транспортным средством установленных ограничений по массе или нагрузке на ось. Один экземпляр акта остается у инспектора ГИБДД, второй передается водителю.«Чуть больше чем за две недели работы поста весового поста было выявлено пять нарушителей, провозивших груз, превышающий нормативы», - рассказывает Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор».Задача поста весового контроля приучить всех перевозчиков, которые работают на территории НПР соблюдать законодательство, получать специальные разрешения на перевозку грузов и перевозить грузы цивилизованно. Средства, полученные от выдачи специальных разрешений будут поступать в дорожный фонд, а в дальнейшем - направляться на ремонт автодорог. Стоимость бланка составляет 1600 рублей, сумма, которую перевозчик должен будет заплатить в счет возмещения ущерба дорогам будет зависеть от категории перевозимого груза, расстояния и ряда других факторов и определяется индивидуально для каждого авто. Получить спецразрешение можно в управлении «Норильскавтодор». Это не только дисциплинирует перевозчиков в части соблюдения требований законодательства при перевозке грузов, но позволит пополнить казну, поскольку нарушать закон себе дороже. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а также с превышением максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении влечет наложение административного штрафа в размере от двух до четырехсот тысяч рублей.