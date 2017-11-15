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15 ноября 2017, 17:44



За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска.

Выбирать предлагается из пяти вариантов. Первый: пустырь в районе ул. Озерной, 15а. Здесь предполагается создать зону для проведения семейного отдыха, состоящую из двух площадок: одна - для взрослых, вторая - спортивно-игровая, для детей от 3 до 14 лет. Второй вариант: пустырь в районе ул. Комсомольской, 9. Благоустройство территории позволит разнообразить архитектурно-художественный облик этой части города и внесет в городскую застройку позитивный колорит. Реализация проекта обеспечит создание двух основных зон: для отдыха взрослого населения и спортивно-игровой зоны для детей от 3 до 14 лет. Третий вариант: пустырь в районе ул. Комсомольской, 11. В перспективе здесь может появиться зона для активного отдыха детей от 3 до 14 лет с малыми формами игрового, физкультурного и декоративного назначения. Четвертый вариант: пустырь в районе ул. Талнахской, 48. Цель проекта - создание зоны семейного отдыха для всех возрастных групп жителей района. И, наконец, пятый вариант: территория «Зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский». Благоустройство этой территории позволит обустроить спортивно-игровую зону в городской черте для проведения семейного и массового отдыха жителей района всех возрастов. В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству территорий общего пользования предусмотрено 19 652 тысячи рублей. Начало электронного голосования за конкретную территорию общего пользования состоится на официальном сайте города www.norilsk-city.ru 20 ноября в разделе «Формирование комфортной городской среды». В этом разделе также можно указать иную территорию, которую предпочтительнее благоустроить в 2018 году. Она тоже будет включена в список. Помимо этого, проголосовать можно, заполнив заявление и направив его в управление городского хозяйства по электронной почте ugh@norilsk-city.ru, либо принеся его самостоятельно по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, 1-й этаж.

Просмотров:119 Голосование, инициированное администрацией Норильска, пройдет с 20 по 30 ноября. Наиболее удачный вариант в итоге будет включен в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2020 годы.Выбирать предлагается из пяти вариантов.Первый: пустырь в районе ул. Озерной, 15а. Здесь предполагается создать зону для проведения семейного отдыха, состоящую из двух площадок: одна - для взрослых, вторая - спортивно-игровая, для детей от 3 до 14 лет.Второй вариант: пустырь в районе ул. Комсомольской, 9. Благоустройство территории позволит разнообразить архитектурно-художественный облик этой части города и внесет в городскую застройку позитивный колорит. Реализация проекта обеспечит создание двух основных зон: для отдыха взрослого населения и спортивно-игровой зоны для детей от 3 до 14 лет.Третий вариант: пустырь в районе ул. Комсомольской, 11. В перспективе здесь может появиться зона для активного отдыха детей от 3 до 14 лет с малыми формами игрового, физкультурного и декоративного назначения.Четвертый вариант: пустырь в районе ул. Талнахской, 48. Цель проекта - создание зоны семейного отдыха для всех возрастных групп жителей района.И, наконец, пятый вариант: территория «Зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский». Благоустройство этой территории позволит обустроить спортивно-игровую зону в городской черте для проведения семейного и массового отдыха жителей района всех возрастов.В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству территорий общего пользования предусмотрено 19 652 тысячи рублей. Начало электронного голосования за конкретную территорию общего пользования состоится на официальном сайте города www.norilsk-city.ru 20 ноября в разделе «Формирование комфортной городской среды». В этом разделе также можно указать иную территорию, которую предпочтительнее благоустроить в 2018 году. Она тоже будет включена в список. Помимо этого, проголосовать можно, заполнив заявление и направив его в управление городского хозяйства по электронной почте ugh@norilsk-city.ru, либо принеся его самостоятельно по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, 1-й этаж.