Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 ноября 2017, 17:50



Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».

Среди приглашенных гостей из России Ольга Олонцева, художник, народный мастер, руководитель народной студии «Традиционная кукла», член NIADA и ЮНЕСКО по сохранению традиционной культуры, Татьяна Миткалева, режиссер-постановщик Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Михаил Мельниченко, писатель, поэт, член Союза российских писателей, член Литературного фонда России и международного Литературного фонда и Леонид Круглов, путешественник, фотограф, член Русского географического общества, этнограф, режиссер-документалист. Свои лучшие номера в рамках фестиваля зрителям подарят государственный академический корякский национальный ансамбль танца «Мэнго» имени А. В. Гиля (г. Петропавловск-Камчатский), таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», детский хореографический ансамбль «Таймыр», вокально-хореографический ансамбль «Харп» и детский этнофольклорный ансамбль «Сарютэс» (с.п. Караул), коллектив «Арктический бриз» (п. Диксон). Столицу Таймыра посетит группа Torgeir Vassvik из Норвегии, которая представит на суд зрителей саамские народные песни «йойка» с элементами сибирского горлового пения и современной музыки. Участие в фестивале также примет швейцарский фотограф-фрилансер, штатный фотограф издания «Дер Бунд» (Der Bund) Беат Швайцер. Гости из Швеции Форсберг Джон Сеан Тимоти, исполнитель песен, и Андерссон Нина Наталья, руководитель Шведско-русского культурного центра, расскажут о культуре саамов и представят свои творческие номера. Заявки на участие в III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра» еще принимаются. Основные фестивальные мероприятия пройдут в столице Таймыра с 1 по 10 декабря. В рамках фестиваля пройдет цикл торжественных мероприятий, посвященных Дню Таймыра: шествие, выставки, творческие лаборатории, мастер-классы и встречи, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Учредителем фестиваля выступает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, организатором – управление культуры администрации муниципального района.

Просмотров:120 На сегодняшний день заявки подали 12 участников. Также в фестивале примут участие творческие коллективы, исполнители и мастера декоративно-прикладного искусства всех поселений Таймыра.Среди приглашенных гостей из России Ольга Олонцева, художник, народный мастер, руководитель народной студии «Традиционная кукла», член NIADA и ЮНЕСКО по сохранению традиционной культуры, Татьяна Миткалева, режиссер-постановщик Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Михаил Мельниченко, писатель, поэт, член Союза российских писателей, член Литературного фонда России и международного Литературного фонда и Леонид Круглов, путешественник, фотограф, член Русского географического общества, этнограф, режиссер-документалист.Свои лучшие номера в рамках фестиваля зрителям подарят государственный академический корякский национальный ансамбль танца «Мэнго» имени А. В. Гиля (г. Петропавловск-Камчатский), таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», детский хореографический ансамбль «Таймыр», вокально-хореографический ансамбль «Харп» и детский этнофольклорный ансамбль «Сарютэс» (с.п. Караул), коллектив «Арктический бриз» (п. Диксон).Столицу Таймыра посетит группа Torgeir Vassvik из Норвегии, которая представит на суд зрителей саамские народные песни «йойка» с элементами сибирского горлового пения и современной музыки.Участие в фестивале также примет швейцарский фотограф-фрилансер, штатный фотограф издания «Дер Бунд» (Der Bund) Беат Швайцер.Гости из Швеции Форсберг Джон Сеан Тимоти, исполнитель песен, и Андерссон Нина Наталья, руководитель Шведско-русского культурного центра, расскажут о культуре саамов и представят свои творческие номера.Заявки на участие в III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра» еще принимаются.Основные фестивальные мероприятия пройдут в столице Таймыра с 1 по 10 декабря. В рамках фестиваля пройдет цикл торжественных мероприятий, посвященных Дню Таймыра: шествие, выставки, творческие лаборатории, мастер-классы и встречи, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Учредителем фестиваля выступает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, организатором – управление культуры администрации муниципального района.