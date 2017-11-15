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15 ноября 2017, 18:02



Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые.

«Участники стратегического проекта университета "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ", реализуемого в рамках программы развития опорного вуза страны, совместно с учеными Института криосферы Земли СО РАН работают над уникальной технологией изготовления гранулированного теплоизоляционного материала из природного сырья диатомит. Его можно использовать при строительстве дорог для борьбы с пучинистостью», - говорится в сообщении. Сейчас эксперименты проводятся на юге Тюменской области, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Забайкалье. «Гранулированный диатомит используется для строительства домов, зданий и сооружений, его можно применять и для атомных станций, космических кораблей, то есть там, где нужна теплоизоляция и легкий вес, но самое главное применение - это улучшение качества дорог. Промерзания являются источником пучения, если не отводить излишки воды, мы будем постоянно ремонтировать российские дороги», - отметил заведующего кафедрой криологии Земли ТИУ академик РАН Владимир Мельников.

Просмотров:131 Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) совместно с коллегами из Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН создали экологичный материал для строительства дорог, который можно использовать для борьбы с пучинистостью, то есть с явлением, при котором грунт увеличивается в объеме из-за замерзания содержащейся в грунте влаги, сообщает ТАСС.«Участники стратегического проекта университета "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ", реализуемого в рамках программы развития опорного вуза страны, совместно с учеными Института криосферы Земли СО РАН работают над уникальной технологией изготовления гранулированного теплоизоляционного материала из природного сырья диатомит. Его можно использовать при строительстве дорог для борьбы с пучинистостью», - говорится в сообщении.Сейчас эксперименты проводятся на юге Тюменской области, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Забайкалье.«Гранулированный диатомит используется для строительства домов, зданий и сооружений, его можно применять и для атомных станций, космических кораблей, то есть там, где нужна теплоизоляция и легкий вес, но самое главное применение - это улучшение качества дорог. Промерзания являются источником пучения, если не отводить излишки воды, мы будем постоянно ремонтировать российские дороги», - отметил заведующего кафедрой криологии Земли ТИУ академик РАН Владимир Мельников.