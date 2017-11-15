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15 ноября 2017, 18:17



Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.

Сегодня, 15 ноября, в омском экспоцентре открылась IV международная конференция по радиоэлектронике и связи «Радиотехника, электроника и связь». Помимо омских ученых и промышленников, встреча собрала замдиректора концерна «Росэлектроника» Арсения Брыкина, председателя Сибирского отделения Российской академии наук, вице-президента РАН Александра Асеева, академика Александра Багдасаряна, технического директора завода имени Кирова Алексея Поротикова из Казахстана, сообщает «ОмскРегион». Основной темой конференции стала разработка решений для организации связи в Арктической зоне России и на малонаселенных территориях Сибири и Дальнего Востока. В частности, участники пришли к единому мнению, что нужно окончить создание транспортного коридора Салехард - Новый Уренгой - Норильск, который был начат еще при Иосифе Сталине и приостановлен после его смерти вплоть до 1980-х годов. Немаловажно обеспечить покрытие сетями передачи данных северные широты, запустить в космос два российских спутника, чей старт перенесли с 2017-го на 2018-й или более поздние годы. Также обсуждался запуск двух российских спутников на околополярные орбиты, который пока перенесен с 2017 на 2018 или более поздние годы. Кроме того, рассмотрен опыт использования уникального российского самолета-лаборатории «Оптик» на базе Ту-134, в ходе эксплуатации которого получены точные данные о процессах глобального потепления на Крайнем Севере. Российские ученые рассказали о действующей научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лена, открытой по личному распоряжению Владимира Путина в 2013 году. По мнению заместителя генерального директора «Росэлектроники» Арсения Брыкина, сегодня тема освоения Арктики является одной из приоритетных в нашей стране.

Просмотров:151 Представители научных корпораций из 22 городов России, Белоруссии и Казахстана обсудили транспортный коридор Сталина и запуск спутников на околополярные орбиты.Сегодня, 15 ноября, в омском экспоцентре открылась IV международная конференция по радиоэлектронике и связи «Радиотехника, электроника и связь». Помимо омских ученых и промышленников, встреча собрала замдиректора концерна «Росэлектроника» Арсения Брыкина, председателя Сибирского отделения Российской академии наук, вице-президента РАН Александра Асеева, академика Александра Багдасаряна, технического директора завода имени Кирова Алексея Поротикова из Казахстана, сообщает «ОмскРегион».Основной темой конференции стала разработка решений для организации связи в Арктической зоне России и на малонаселенных территориях Сибири и Дальнего Востока. В частности, участники пришли к единому мнению, что нужно окончить создание транспортного коридора Салехард - Новый Уренгой - Норильск, который был начат еще при Иосифе Сталине и приостановлен после его смерти вплоть до 1980-х годов. Немаловажно обеспечить покрытие сетями передачи данных северные широты, запустить в космос два российских спутника, чей старт перенесли с 2017-го на 2018-й или более поздние годы.Также обсуждался запуск двух российских спутников на околополярные орбиты, который пока перенесен с 2017 на 2018 или более поздние годы. Кроме того, рассмотрен опыт использования уникального российского самолета-лаборатории «Оптик» на базе Ту-134, в ходе эксплуатации которого получены точные данные о процессах глобального потепления на Крайнем Севере. Российские ученые рассказали о действующей научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лена, открытой по личному распоряжению Владимира Путина в 2013 году. По мнению заместителя генерального директора «Росэлектроники» Арсения Брыкина, сегодня тема освоения Арктики является одной из приоритетных в нашей стране.