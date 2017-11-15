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15 ноября 2017, 18:47



Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья.

Как отметили организаторы из ГУФСИН России по Красноярскому краю, такого размаха мероприятия, отличной его организации и высоких достижений в спорте, а особенно в творческом соревновании по постановке мини-спектаклей на тему сказок народов мира, не ожидали даже самые оптимистически настроенные силовики. В этом году фестиваль показал, что способен по-особому объединить, вдохновить, сплотить и показать лучшие качества людей, пожалуй, самых сложных и ответственных профессий на нашей территории. Подробности о достижениях и открытиях фестиваля - в ближайших выпусках «Заполярной правды».

Просмотров:128 За три дня 11 команд показали свои возможности в спортивных соревнованиях, театральном и кулинарном конкурсах. На заключительном гала-концерте в ГЦК с честью отметили отличившихся. В общекомандном зачете победила команда отдела Министерства внутренних дел России по городу Норильску, второй стала команда Норильского городского суда, третье место - у Нотариальной палаты Красноярского края. Две последние команды впервые участвовали в фестивале.Как отметили организаторы из ГУФСИН России по Красноярскому краю, такого размаха мероприятия, отличной его организации и высоких достижений в спорте, а особенно в творческом соревновании по постановке мини-спектаклей на тему сказок народов мира, не ожидали даже самые оптимистически настроенные силовики. В этом году фестиваль показал, что способен по-особому объединить, вдохновить, сплотить и показать лучшие качества людей, пожалуй, самых сложных и ответственных профессий на нашей территории. Подробности о достижениях и открытиях фестиваля - в ближайших выпусках «Заполярной правды».