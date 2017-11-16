Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 ноября 2017, 11:28



Ключевые позиции в российской власти в течение ближайшего года могут занять 11 красноярцев. Среди них есть и норильчане.

Среди них замминистра по делам Кавказа Михаил Развозжаев, работавший на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края; замруководителя ФАС Виталий Королев, трудившийся в «Красноярскнефтепродукте» и «Красноярскэнерго»; глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков; замминистра по делам Кавказа Ольга Рухуллаева; замминистра финансов Андрей Иванов; статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ Наталья Антипина; начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников; первый замминистра энергетики Алексей Текслер; и родившийся в Красноярске губернатор Московской области Андрей Воробьев; первый заместитель губернатора – председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко; член СФ от исполнительной власти Красноярского края, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый замгубернатора – руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, сообщает НИА-Красноярск. Кто из них пойдет на повышение и сменит должность, покажет время. Пока лишь можно отметить, что Красноярский край кует отличные кадры для федеральной власти.

Просмотров:147 Фонд «Петербургская политика» опубликовал обзор «Кадровый резерв 2.0», в котором представил информацию о российских политиках и чиновниках 1970-х и 1980-х годов рождения, потенциально способных составить костяк кадрового пополнения ключевых позиций в российской власти в течение ближайшего года. В этот список потенциальных кадров вошли сразу 11 представителей Красноярского края, работающих в регионе сейчас, и уже покинувших территорию ради должностей на федеральном уровне.Среди них замминистра по делам Кавказа Михаил Развозжаев, работавший на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края; замруководителя ФАС Виталий Королев, трудившийся в «Красноярскнефтепродукте» и «Красноярскэнерго»; глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков; замминистра по делам Кавказа Ольга Рухуллаева; замминистра финансов Андрей Иванов; статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ Наталья Антипина; начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников; первый замминистра энергетики Алексей Текслер; и родившийся в Красноярске губернатор Московской области Андрей Воробьев; первый заместитель губернатора – председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко; член СФ от исполнительной власти Красноярского края, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый замгубернатора – руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, сообщает НИА-Красноярск.Кто из них пойдет на повышение и сменит должность, покажет время. Пока лишь можно отметить, что Красноярский край кует отличные кадры для федеральной власти.