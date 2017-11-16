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16 ноября 2017, 12:08



На юго-восточном въезде автодороги Норильск – Талнах появились светофоры.

«Подготовительные и основные строительные работы проводились в теплое время, сейчас – монтажные и наладочные работы. Светофоры заработают уже завтра, 17 ноября. Пользуясь случаем, хочу призвать автомобилистов быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения», – отметил Евгений Болгов. Новые светофоры являются светодиодными – у них более долгий срок службы, повышенная яркость, низкий расход энергии. Что немаловажно, в светодиодных светофорах исключен фантомный эффект - появление ложных сигналов светофора при отражении солнечных лучей. Стоимость контракта, по словам специалиста «Норильскавтодор», составляет 858 тысяч рублей.

Просмотров:157 По словам начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор» Евгения Болгова, на перекрестке светофоры установлены из-за высокой интенсивности движения транспорта на этом участке дороги. Светофорный объект – один, но светофорных стоек – четыре.«Подготовительные и основные строительные работы проводились в теплое время, сейчас – монтажные и наладочные работы. Светофоры заработают уже завтра, 17 ноября. Пользуясь случаем, хочу призвать автомобилистов быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения», – отметил Евгений Болгов.Новые светофоры являются светодиодными – у них более долгий срок службы, повышенная яркость, низкий расход энергии. Что немаловажно, в светодиодных светофорах исключен фантомный эффект - появление ложных сигналов светофора при отражении солнечных лучей.Стоимость контракта, по словам специалиста «Норильскавтодор», составляет 858 тысяч рублей.