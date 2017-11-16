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16 ноября 2017, 12:20



Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина.

В настоящее время научные учреждения проверяют полученные данные. Если они будут подтверждены, это грозит Бразилии ограничением на поставки на российский рынок мяса, произведенного с использованием этой добавки, передает НИА-Красноярск. Рактопамин — вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота. Фармакологически это бета-адренергический агонист, принадлежащий к классу фенилэтиламинов. Рактопамин был утверждён комиссией пищевых и лекарственных продуктов США (FDA) в 1999 году (и канадской CFIA, Canadian Food Inspection Agency под торговой маркой Paylean® в 2005 году) для использования в свиноводстве, а в начале 2003 года — и для выращивания крупного рогатого скота. Запрещён в Евросоюзе, Китае, на Тайване и в России. Отметим, ежегодно Бразилия поставляет на мировые рынки мяса на сумму около 12 млрд долларов - на Россию приходится около 10% от этого объема.

Просмотров:129 Сведения об этом появились в созданной Россельхознадзором ФГИС «Ветис». Потенциально опасная продукция была поставлена с четырех бразильских предприятий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление внутреннего ветеринарного надзора службы.В настоящее время научные учреждения проверяют полученные данные. Если они будут подтверждены, это грозит Бразилии ограничением на поставки на российский рынок мяса, произведенного с использованием этой добавки, передает НИА-Красноярск.Рактопамин — вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота.Фармакологически это бета-адренергический агонист, принадлежащий к классу фенилэтиламинов. Рактопамин был утверждён комиссией пищевых и лекарственных продуктов США (FDA) в 1999 году (и канадской CFIA, Canadian Food Inspection Agency под торговой маркой Paylean® в 2005 году) для использования в свиноводстве, а в начале 2003 года — и для выращивания крупного рогатого скота. Запрещён в Евросоюзе, Китае, на Тайване и в России.Отметим, ежегодно Бразилия поставляет на мировые рынки мяса на сумму около 12 млрд долларов - на Россию приходится около 10% от этого объема.