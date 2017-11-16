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16 ноября 2017, 12:50



Президент МФК «Норильский никель» Павел Белкин: «Посещаемость домашних игр команды в этом сезоне увеличилась на 20%».

Президент мини-футбольного клуба затронул и тему реализации в Заполярье проекта «Мини-футбол – в школу». По его словам, эффект от программы высокий. «Из-за большого количества детей, желающих записаться в секции, мы вынуждены ограничить прием. В итоге лучшие из них проходят серьезный отбор. Однако те, кто сильно хочет играть, но по каким-то причинам не попал в ДЮСШ, все равно находятся в поле нашего зрения. Проходит регулярная работа профессиональных тренеров и методистов с учителями физической культуры. Есть всплеск популярности нашего клуба: с учетом ряда приглашенных именитых футболистов мы наблюдем увеличение посещаемости на 20% в этом сезоне. Также мы работаем над онлайн-трансляциями наших игр - после того как в Норильск пришел высокоскоростной интернет, это стало возможно», - приводит слова Павла Белкина пресс-служба норильского клуба.

Просмотров:122 Об этом президент норильского клуба сообщил в Москве на встрече с президентом Ассоциации мини-футбола России Эмилем Алиевым. Как информирует сайт МФК «Норильский никель», стороны обсудили основные направления работы - воспитание резерва и подготовку тренерского состава. Кроме того, Павел Белкин отметил плюсы переезда клуба из Москвы в Норильск. По его мнению, те инициативы, которые клуб проводит на территории, приносят свои плоды.Президент мини-футбольного клуба затронул и тему реализации в Заполярье проекта «Мини-футбол – в школу». По его словам, эффект от программы высокий.«Из-за большого количества детей, желающих записаться в секции, мы вынуждены ограничить прием. В итоге лучшие из них проходят серьезный отбор. Однако те, кто сильно хочет играть, но по каким-то причинам не попал в ДЮСШ, все равно находятся в поле нашего зрения. Проходит регулярная работа профессиональных тренеров и методистов с учителями физической культуры. Есть всплеск популярности нашего клуба: с учетом ряда приглашенных именитых футболистов мы наблюдем увеличение посещаемости на 20% в этом сезоне. Также мы работаем над онлайн-трансляциями наших игр - после того как в Норильск пришел высокоскоростной интернет, это стало возможно», - приводит слова Павла Белкина пресс-служба норильского клуба.