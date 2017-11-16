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16 ноября 2017, 13:19



Администрация Норильска представила депутатскому корпусу на изучение главный финансовый документ города.

Традиционно проект бюджета сформирован сроком на три года. Кроме того, обеспечена сбалансированность бюджета, сохранены все социальные гарантии. Главный финансовый документ города включает 17 программ и обеспечивает преемственность бюджетной политики. Согласно процедуре утверждения муниципального бюджета, после получения соответствующего заключения контрольно-счетной палаты проект будет рассмотрен на депутатских комиссиях, а 4 декабря - на публичных слушаниях. Документ планируется рассмотреть на декабрьской сессии Норильского городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации города. В 2018 году планируется повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе индексация заработной платы всех работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года на 4 процента, обеспечение повышение размеров оплаты труда категории работников, предусмотренных Указами президента Российской Федерации, а также поэтапное доведение уровня заработной платы низкокатегорированных работников до величины прожиточного минимума трудоспособного населения края. Средства на реализацию данных мероприятий предусмотрены в проекте краевого бюджета.

Просмотров:122 Администрация муниципалитета подготовила проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Основной документ города внесен в городской Совет в установленные законодательством сроки.Традиционно проект бюджета сформирован сроком на три года. Кроме того, обеспечена сбалансированность бюджета, сохранены все социальные гарантии. Главный финансовый документ города включает 17 программ и обеспечивает преемственность бюджетной политики. Согласно процедуре утверждения муниципального бюджета, после получения соответствующего заключения контрольно-счетной палаты проект будет рассмотрен на депутатских комиссиях, а 4 декабря - на публичных слушаниях. Документ планируется рассмотреть на декабрьской сессии Норильского городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации города.В 2018 году планируется повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе индексация заработной платы всех работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года на 4 процента, обеспечение повышение размеров оплаты труда категории работников, предусмотренных Указами президента Российской Федерации, а также поэтапное доведение уровня заработной платы низкокатегорированных работников до величины прожиточного минимума трудоспособного населения края. Средства на реализацию данных мероприятий предусмотрены в проекте краевого бюджета.