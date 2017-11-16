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16 ноября 2017, 14:16



Норильские пожарные совместно с сотрудниками полиции спасли людей из горящей квартиры.

Прибывший к месту вызова караул пожарно-спасательной части № 35 обнаружил в горящей квартире женщину без сознания. Пострадавшую вынесли на лестничную клетку 2-го этажа, где ей до приезда скорой медицинской помощи оказывали первую доврачебную помощь и проводили искусственную вентиляцию легких. Карета скорой помощи, приехавшая на вызов, забрала обоих пострадавших и доставила их в Норильскую межрайонную больницу № 1. Благодаря смелым и решительным действиям личного состава дежурного караула пожарно-спасательной части № 35 и сотрудников отдельной роты ДПС при тушении пожара гибели людей не допущено. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки и в тех объемах, которые он принял на момент прибытия подразделений пожарной охраны. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава пожарной охраны, два сотрудника полиции и три единицы техники. В данный момент ходатайство начальника Норильского пожарно-спасательного гарнизона о поощрении участников тушения данного пожара находится на рассмотрении у руководства главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Просмотров:129 Патрулируя улицы города на служебном автомобиле, инспекторы отдельной роты ДПС по городу Норильску, проезжая мимо дома №18 на ул. Орджоникидзе, увидели, что из окна на третьем этаже пятиэтажного жилого дома идет густой черный дым и силуэт мужчины в окне. Полицейские сообщили о пожаре в МЧС и дежурную часть отдела МВД по городу Норильску, не дожидаясь помощи, поднялись на третий этаж. Вскрыв входную дверь, они обнаружили мужчину, лежащего на полу в квартире. Мужчину отправили к соседям. Обследовать дальше горящую квартиру полицейским помешал густой дым и высокая температура, сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю.Прибывший к месту вызова караул пожарно-спасательной части № 35 обнаружил в горящей квартире женщину без сознания. Пострадавшую вынесли на лестничную клетку 2-го этажа, где ей до приезда скорой медицинской помощи оказывали первую доврачебную помощь и проводили искусственную вентиляцию легких.Карета скорой помощи, приехавшая на вызов, забрала обоих пострадавших и доставила их в Норильскую межрайонную больницу № 1.Благодаря смелым и решительным действиям личного состава дежурного караула пожарно-спасательной части № 35 и сотрудников отдельной роты ДПС при тушении пожара гибели людей не допущено. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки и в тех объемах, которые он принял на момент прибытия подразделений пожарной охраны.В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава пожарной охраны, два сотрудника полиции и три единицы техники.В данный момент ходатайство начальника Норильского пожарно-спасательного гарнизона о поощрении участников тушения данного пожара находится на рассмотрении у руководства главного управления МЧС России по Красноярскому краю.