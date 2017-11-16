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16 ноября 2017, 14:44



Таймырская делегация примет участие в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В работе съезда примут участие 350 человек из 30 субъектов Российской Федерации, среди которых – воспитатели, учителя и преподаватели родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, представители органов государственной власти, науки и культуры, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ. Таймырскую делегацию, которая отправится на съезд, возглавляет заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова. В рамках программы съезда – проведение круглых столов, дискуссионных площадок, рабочих сессий, презентация сборника «Голос Севера», культурные мероприятия. Одна из ключевых тем - проектирование Концепции преподавания родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 22-23 ноября в Санкт-Петербурге пройдет научно-практическая конференция «Реальность этноса», участники которой обсудят роль образования в сохранении и развитии языков и культур коренных малочисленных народов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:88 Первый Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ пройдёт в г. Санкт-Петербурге 20 и 21 ноября. Цель съезда - содействие модернизации содержания и технологии обучения родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.В работе съезда примут участие 350 человек из 30 субъектов Российской Федерации, среди которых – воспитатели, учителя и преподаватели родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, представители органов государственной власти, науки и культуры, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ. Таймырскую делегацию, которая отправится на съезд, возглавляет заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.В рамках программы съезда – проведение круглых столов, дискуссионных площадок, рабочих сессий, презентация сборника «Голос Севера», культурные мероприятия. Одна из ключевых тем - проектирование Концепции преподавания родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.22-23 ноября в Санкт-Петербурге пройдет научно-практическая конференция «Реальность этноса», участники которой обсудят роль образования в сохранении и развитии языков и культур коренных малочисленных народов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.