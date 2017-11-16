Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 ноября 2017, 15:40



В Норильске продолжается благоустройство мини-парка во дворе Ленинского проспекта, 37. Там торжественно открыли скульптуру льва, героя диснеевского «Короля Льва» Муфасы.

Напомним, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» начала работать в этом год. На ее реализацию по стране было заложено 20,5 миллиарда рублей. Основная доля норильской части финансирования программы была направлена на первый этап благоустройства набережной озера Долгое - 19,773 миллиона. Участку во дворе Ленинского, 37, выделили 6 миллионов 644 тысячи рублей. Летом текущего года во дворе площадью 2200 кв. м. установили детскую игровую площадку и спортивный комплекс, оборудовали новые поребрики, газонное ограждение, обозначили газоны, уложили резиновое покрытие на остальную территорию площадки. Завершающим элементом в благоустройстве двора стала установка скульптуры льва. Заказывали ее в краснодарской фирме – единственной в стране, которая предлагает малые архитектурные формы такого качества. Скульптура бетонная, ее отправляли до Москвы поездом, а оттуда – транспортной компанией через Мурманск. На конкретном персонаже остановились после долгого коллегиального обсуждения: детям на Севере не хватает южных африканских животных. В дальнейшем здесь появится целый мини-зоосад, в компанию ко льву закупят жирафа и обезьяну – уже на средства местного бюджета. Чуть поодаль от детской площадки расположилась группа искусственных деревьев с листьями из латекса. Именно среди деревьев поселится следующим летом жираф. Продолжение работ по благоустройству территории запланировано на 2018 год.

Просмотров:124 Работы по благоустройству этого двора велись в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». А сам двор выбирали путем электронного голосования на сайте города - из трех предложенных вариантов.Напомним, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» начала работать в этом год. На ее реализацию по стране было заложено 20,5 миллиарда рублей. Основная доля норильской части финансирования программы была направлена на первый этап благоустройства набережной озера Долгое - 19,773 миллиона. Участку во дворе Ленинского, 37, выделили 6 миллионов 644 тысячи рублей.Летом текущего года во дворе площадью 2200 кв. м. установили детскую игровую площадку и спортивный комплекс, оборудовали новые поребрики, газонное ограждение, обозначили газоны, уложили резиновое покрытие на остальную территорию площадки. Завершающим элементом в благоустройстве двора стала установка скульптуры льва. Заказывали ее в краснодарской фирме – единственной в стране, которая предлагает малые архитектурные формы такого качества. Скульптура бетонная, ее отправляли до Москвы поездом, а оттуда – транспортной компанией через Мурманск. На конкретном персонаже остановились после долгого коллегиального обсуждения: детям на Севере не хватает южных африканских животных. В дальнейшем здесь появится целый мини-зоосад, в компанию ко льву закупят жирафа и обезьяну – уже на средства местного бюджета. Чуть поодаль от детской площадки расположилась группа искусственных деревьев с листьями из латекса. Именно среди деревьев поселится следующим летом жираф. Продолжение работ по благоустройству территории запланировано на 2018 год.