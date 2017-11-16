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16 ноября 2017, 15:54

Портреты пятнадцати заслуженных таймырцев появятся на аллее Славы ко Дню Таймыра.


Имена заслуженных работников, портреты которых вскоре появятся на аллее Славы, определены по итогам работы районной комиссии по информационному наполнению данного объекта городской архитектуры, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.
В этом году все кандидаты, представленные профильными комиссиями, были утверждены единогласно. Тем не менее впервые за всю историю существования городской достопримечательности сложилась ситуация с отсутствием претендентов в одной из номинаций, а именно в номинации «За заслуги в области предпринимательства». В этой связи было принято коллегиальное решение разместить на аллее Славы двух заслуженных работников учреждений культуры, кандидатуры которых были представлены на рассмотрение.
Таким образом, в номинации «За заслуги в области культуры» почетное место на аллее Славы займут фотографии звукорежиссера КГБУК «Таймырский дом народного творчества» Василия Завалова и преподавателя по классу аккордеона МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» Людмилы Гисс.
Портрет бухгалтера КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Маргариты Шалимовой украсит районную доску почета за победу в номинации «За заслуги в области здравоохранения». Лучшим работником образования комиссия признала тренера-преподавателя по северному многоборью ТМКОУ ДО «Детская спортивная школа по национальным видам спорта им. А. Г. Кизима» Ивана Антонова. Его коллега Андрей Уксусников, тренер-преподаватель по северному многоборью Хатангского филиала спортивной школы, одержал победу в номинации «Будущее Таймыра». Заслуги тренера структурного подразделения Центра силовых видов спорта МАУ «Дудинский спортивный комплекс» Игоря Насонова признаны лучшими в области спорта.
Портрет Амаяка Бадальяна, бортового механика вертолета МИ-8 Дудинского отдельного авиационного звена летного комплекса АО «НорильскАвиа», будет размещен на аллее Славы за заслуги в транспортной области. Заслуженным портовиком в этом году признан механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах ППК №1 ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Иван Херц.
Победу в номинации «Заслуженный оленевод» члены комиссии присудили жителю поселка Носок сельского поселения Караул Виктору Яптунэ. Заслуженным рыбаком назван промысловик из поселка Сындасско сельского поселения Хатанга Владимир Поротов.
Портрет Дмитрия Мажурина, наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики участка №3 ТЭС котельная №2 ООО «Энергия», будет размещен на аллее Славы за победу в номинации «Заслуженный работник ЖКХ». Кандидатура педагога-психолога МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» Тамары Разуваевой поддержана комиссией в номинации «За заслуги в области социальной работы».
Победа в номинации «За верность присяге» присуждена командиру отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, старшему прапорщику Александру Кротову. Фотография индивидуального предпринимателя Татьяны Калюжной появится на аллее Славы в номинации «За заслуги в области сферы услуг». Заслуженным руководителем в этом году признан главный геолог АО «Таймыргеофизика» Владимир Казаис.
Напомним, аллея Славы в Дудинке была открыта в 2010 году в канун 80-летнего юбилея Таймыра. Информация на стендах «Заслуженные люди Таймыра» обновляется ежегодно.

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