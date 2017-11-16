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16 ноября 2017, 16:06



Красноярская компания представляет свои 3D-принтеры на международной выставке Formnext powered by tct, стартовавшей во Франкфурте-на-Майне в Германии.

Стоит отметить, что Formnext является ведущей отраслевой международной выставкой, на которой объединены новейшие аддитивные технологии и традиционные методы производства, а также представлен совершенно новый подход к разработке различной продукции. Участие красноярской компании в подобном мероприятии является очень престижным как для ее представителей, так и для региона в целом, сообщает НИА-Красноярск. На выставке IMPRINTA представляет всю выпускаемую линейку 3D-принтеров Hercules и Hercules Strong, а также наглядно демонстрирует их применение в таких важных областях, как медицина, дизайн, производство. «В наших планах на эти четыре дня выставки показать себя и, конечно же, посмотреть новинки и их применение в сфере 3D-технологий. В прошлом году мы принимали участие в AdditiveManufakturingEurope-2016, которая проходила в Амстердаме, и получили определенные результаты. Участие в подобных выставках – это огромный опыт для нас. Мы не только демонстрируем наше оборудование, но и получаем возможность собственными глазами увидеть то, что производят наши коллеги в Европе, узнать, в каком направлении развивается их рынок и что актуально у них на сегодняшний день», - рассказала коммерческий директор компании Ирина Соломникова. Компания IMPRINTA является резидентом КРИТБИ, вышла на рынок в 2014 году. Сегодня она обладает строгой стратегией развития и занимается серийным выпуском 3D-принтеров. Компания уже поставила более 300 единиц своей продукции в 97 городов России.

Просмотров:86 Компания IMPRINTA является резидентом Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).Стоит отметить, что Formnext является ведущей отраслевой международной выставкой, на которой объединены новейшие аддитивные технологии и традиционные методы производства, а также представлен совершенно новый подход к разработке различной продукции. Участие красноярской компании в подобном мероприятии является очень престижным как для ее представителей, так и для региона в целом, сообщает НИА-Красноярск.На выставке IMPRINTA представляет всю выпускаемую линейку 3D-принтеров Hercules и Hercules Strong, а также наглядно демонстрирует их применение в таких важных областях, как медицина, дизайн, производство.«В наших планах на эти четыре дня выставки показать себя и, конечно же, посмотреть новинки и их применение в сфере 3D-технологий. В прошлом году мы принимали участие в AdditiveManufakturingEurope-2016, которая проходила в Амстердаме, и получили определенные результаты. Участие в подобных выставках – это огромный опыт для нас. Мы не только демонстрируем наше оборудование, но и получаем возможность собственными глазами увидеть то, что производят наши коллеги в Европе, узнать, в каком направлении развивается их рынок и что актуально у них на сегодняшний день», - рассказала коммерческий директор компании Ирина Соломникова.Компания IMPRINTA является резидентом КРИТБИ, вышла на рынок в 2014 году. Сегодня она обладает строгой стратегией развития и занимается серийным выпуском 3D-принтеров. Компания уже поставила более 300 единиц своей продукции в 97 городов России.