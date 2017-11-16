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16 ноября 2017, 16:13



В столице Таймыра начали монтаж новогодней иллюминации.

Все работы ведут специалисты МУП «КБУ». Городская иллюминация будет включена 1 декабря, вслед за наступлением полярной ночи, а новое убранство главной городской ели жители города смогут оценить в день открытия снежного городка, сообщается на сайте Дудинки.

Просмотров:92 В рамках подготовки к встрече 2018 года в Дудинке ведутся работы по монтажу, проверке и подключению праздничной иллюминации. Основные изменения в световом убранстве коснутся оформления главной новогодней площадки города — новую городскую ель украсит мерцающее праздничное освещение, дополненное световыми игрушками: «солнце», «звезды», «бант», а также строб-лампами, трехмерная игрушка в виде солнца займет свое место на 16-метровой высоте, венчая праздничное дерево. На световые опоры наружного освещения, ведущие к ледовой арене «Таймыр», установили пять световых узорных консолей. Восемь тематических перетяжек на улицах Горького и Матросова дополнили светодиодными сосульками — по восемь штук на перетяжку.Все работы ведут специалисты МУП «КБУ». Городская иллюминация будет включена 1 декабря, вслед за наступлением полярной ночи, а новое убранство главной городской ели жители города смогут оценить в день открытия снежного городка, сообщается на сайте Дудинки.