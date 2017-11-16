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16 ноября 2017, 16:34



Краевые парламентарии приняли бюджет на 2018 год в первом чтении.

С докладом о параметрах главного финансового документа выступил министр финансов Владимир Бахарь. Он отметил, что прогноз социально-экономического развития края, на котором базируется проект бюджета, носит умеренно оптимистичный характер. Основой региональной экономики, как и в прошлые годы, станет добывающий сектор, металлургия, машиностроение, высокотехнологичные производства. Объем инвестиций прогнозируется на уровне 430 млрд рублей, а валовый региональный продукт — 2,2 трлн рублей. Как и прежде, самым большим источником бюджетных доходов останется налог на прибыль организаций. В 2018 году он прогнозируется в сумме 86,4 млрд рублей. На втором месте следует налог на доходы физических лиц. Ожидается, что он даст казне 47,8 млрд рублей. Налог на имущество организаций тоже немного прирастет и предварительно составит 22,3 млрд рублей. Из федерального бюджета планируются безвозмездные поступления в размере 27 млрд рублей, из них 22 млрд — это целевые средства. Финансовый документ сформирован на основе 24 госпрограмм. По сравнению с прошлым годом добавились две новые: «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», а также «Энергоэффективность и развитие энергетики». Бюджет развития в целом составит 37 млрд рублей. Он включает в себя не только объекты Универсиады, но также две школы — в Красноярске и Канске, инвестиции в здравоохранение (реконструкция Красноярской краевой клинической больницы, строительство Богучанской ЦРБ, перинатального центра в Норильске, третьей очереди онкоцентра), модульные центры в муниципалитетах края и многое другое. В целом параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом: доходы составят 217,5 млрд рублей; расходы запланированы в объеме 232,3 млрд рублей; дефицит образуется в размере 14,8 млрд рублей.

Просмотров:89 В ходе второго заседания четвертой сессии Законодательного собрания депутаты рассмотрели проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, сообщает НИА-Красноярск.С докладом о параметрах главного финансового документа выступил министр финансов Владимир Бахарь. Он отметил, что прогноз социально-экономического развития края, на котором базируется проект бюджета, носит умеренно оптимистичный характер.Основой региональной экономики, как и в прошлые годы, станет добывающий сектор, металлургия, машиностроение, высокотехнологичные производства. Объем инвестиций прогнозируется на уровне 430 млрд рублей, а валовый региональный продукт — 2,2 трлн рублей.Как и прежде, самым большим источником бюджетных доходов останется налог на прибыль организаций. В 2018 году он прогнозируется в сумме 86,4 млрд рублей. На втором месте следует налог на доходы физических лиц. Ожидается, что он даст казне 47,8 млрд рублей. Налог на имущество организаций тоже немного прирастет и предварительно составит 22,3 млрд рублей. Из федерального бюджета планируются безвозмездные поступления в размере 27 млрд рублей, из них 22 млрд — это целевые средства.Финансовый документ сформирован на основе 24 госпрограмм. По сравнению с прошлым годом добавились две новые: «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», а также «Энергоэффективность и развитие энергетики». Бюджет развития в целом составит 37 млрд рублей. Он включает в себя не только объекты Универсиады, но также две школы — в Красноярске и Канске, инвестиции в здравоохранение (реконструкция Красноярской краевой клинической больницы, строительство Богучанской ЦРБ, перинатального центра в Норильске, третьей очереди онкоцентра), модульные центры в муниципалитетах края и многое другое.В целом параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом: доходы составят 217,5 млрд рублей; расходы запланированы в объеме 232,3 млрд рублей; дефицит образуется в размере 14,8 млрд рублей.