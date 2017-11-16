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16 ноября 2017, 17:15



В Норильске состоялся финал конкурса «Пятиминутки дорожной безопасности».

Эксперты из числа сотрудников Госавтоинспекции, представителей управления образования, Норильского центра безопасности движения, Центра внешкольной работы и Дворца творчества детей и молодежи выбирали лучших по нескольким критериям. Жюри оценивало оригинальность и содержательность творческого номера, отражение деятельности отряда ЮИД, актуальность тематики по правилам дорожного движения. Всего в конкурсе приняли участие 29 команд отрядов юных инспекторов движения из школ Норильска, районов Талнах, Кайеркан и Оганер. В финальный этап конкурса вышли 10 команд. По итогам финальных соревнований команда «Сигнал» средней школы № 8 завоевала I-е место, II место досталось команде «Сигнал» (гимназия № 5) и на третьем месте оказалась команда «Дорожные всезнайки» (школа № 27). Остальные команды были награждены благодарственными письмами от норильского отдела ГИБДД за участие.

Просмотров:83 Команды норильских школ соревновались в знаниях Правил дорожного движения в двух конкурсных этапах на протяжении нескольких недель. Вышедшие в финал команды школьных отрядов ЮИД представили на суд жюри свои творческие программы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Эксперты из числа сотрудников Госавтоинспекции, представителей управления образования, Норильского центра безопасности движения, Центра внешкольной работы и Дворца творчества детей и молодежи выбирали лучших по нескольким критериям. Жюри оценивало оригинальность и содержательность творческого номера, отражение деятельности отряда ЮИД, актуальность тематики по правилам дорожного движения.Всего в конкурсе приняли участие 29 команд отрядов юных инспекторов движения из школ Норильска, районов Талнах, Кайеркан и Оганер. В финальный этап конкурса вышли 10 команд.По итогам финальных соревнований команда «Сигнал» средней школы № 8 завоевала I-е место, II место досталось команде «Сигнал» (гимназия № 5) и на третьем месте оказалась команда «Дорожные всезнайки» (школа № 27). Остальные команды были награждены благодарственными письмами от норильского отдела ГИБДД за участие.