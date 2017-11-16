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16 ноября 2017, 17:34



Сегодня всемирный День отказа от курения. В Красноярском крае в прошлом году от рака легких скончались 1549 человек. Большинство из них – мужчины.

«С ростом доходов домашних хозяйств доля расходов на покупку табачных изделий снижается. В 2016 году расходы на табачные изделия у 20% наименее обеспеченных домохозяйств составили 5,4% всех потребительских расходов, тогда как у 20% высокообеспеченных – 3%. В 2016 году расходы домашних хозяйств на покупку табачных изделий составили 3704,9 рубля на члена домашнего хозяйства в год (в 2015 году – 2551,5 рубля)», – цитирует newslab.ru краевую службы статистики.

Просмотров:77 По данным статистов, прослеживается смертность жителей Красноярского края от злокачественных новообразований органов дыхания. В 2010 году из-за этого умерли 1267 жителей края, в 2013 году – 1487 человек, в 2016 году – 1549 человек, из которых 1249 мужчин и 300 женщин. Кроме того, специалисты сообщают, что продажи табачных изделий за девять месяцев 2017 года в крае превысили 10,55 млрд рублей, что на 0,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В октябре 2017 года цены на табачные изделия выросли по отношению к декабрю 2016 года на 6,5 %. Примечательно и то, что расходы на покупку сигарет в семьях края в прошлом году составляли примерно 1,8% от общих трат, сообщает newslab.ru со ссылкой на Красноярскстат.«С ростом доходов домашних хозяйств доля расходов на покупку табачных изделий снижается. В 2016 году расходы на табачные изделия у 20% наименее обеспеченных домохозяйств составили 5,4% всех потребительских расходов, тогда как у 20% высокообеспеченных – 3%. В 2016 году расходы домашних хозяйств на покупку табачных изделий составили 3704,9 рубля на члена домашнего хозяйства в год (в 2015 году – 2551,5 рубля)», – цитирует newslab.ru краевую службы статистики.