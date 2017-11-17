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17 ноября 2017, 10:32

Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль»


40 лет назад, 17 ноября 1977 года на радость норильским лыжникам открылся «Оль-Гуль». Это была не первая лыжная база города, но зато современная, комфортабельная, обустроенная. До этого момента, еще с 1944 года, лыжники наматывали круги на стадионе «Труд», позже деревянный домик базы построили в поселке Средний, рядом с Оганером, но его уничтожил пожар. Когда в Норильске решили построить для спортсменов новый приют, взгляд властей обратился было к Талнаху, давно облюбованному лыжниками, но остановился на полпути - на цепочке озер с общим именем Большой Оль-Туль, трансформировавшимся в название «Оль-Гуль». В двухэтажном здании с теплым просторным залом нашлось место и для хранилища на 2500 пар лыж, и для буфета, и для теннисных столов, и даже для квартиры сторожа. В 1983 году на «Оль-Гуле» появилась первая освещенная лыжная трасса. Сейчас на базе работают две ДЮСШ - № 3 и № 6, которые тренируют и ежегодно выпускают десятки лыжников.
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    Список новостей

 17 ноября 2017 
10:32   Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль»

 16 ноября 2017 
17:34   Сегодня всемирный День отказа от курения. В Красноярском крае в прошлом году от рака легких скончались 1549 человек. Большинство из них – мужчины. 17:15   В Норильске состоялся финал конкурса «Пятиминутки дорожной безопасности».
16:34   Краевые парламентарии приняли бюджет на 2018 год в первом чтении. 16:13   В столице Таймыра начали монтаж новогодней иллюминации.
16:06   Красноярская компания представляет свои 3D-принтеры на международной выставке Formnext powered by tct, стартовавшей во Франкфурте-на-Майне в Германии. 15:54   Портреты пятнадцати заслуженных таймырцев появятся на аллее Славы ко Дню Таймыра.
15:40   В Норильске продолжается благоустройство мини-парка во дворе Ленинского проспекта, 37. Там торжественно открыли скульптуру льва, героя диснеевского «Короля Льва» Муфасы. 14:44   Таймырская делегация примет участие в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
14:16   Норильские пожарные совместно с сотрудниками полиции спасли людей из горящей квартиры. 13:19   Администрация Норильска представила депутатскому корпусу на изучение главный финансовый документ города.
12:50   Президент МФК «Норильский никель» Павел Белкин: «Посещаемость домашних игр команды в этом сезоне увеличилась на 20%». 12:20   Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина.
12:08   На юго-восточном въезде автодороги Норильск – Талнах появились светофоры. 11:28   Ключевые позиции в российской власти в течение ближайшего года могут занять 11 красноярцев. Среди них есть и норильчане.

 15 ноября 2017 
18:47   Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья. 18:17   Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.
18:02   Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые. 17:50   Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».
17:44   За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска. 17:03   За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.
16:10   На развитие культуры Красноярского края будут выделены дополнительные средства. 14:02   День правовой помощи детям пройдет в Норильске 20 ноября.
13:57   Норильчан приглашают посетить мастер-класс по созданию видеороликов и принять участие в определении победителя фестиваля-конкурса «Полярная сова». 13:26   Более 150 млн рублей дополнительно направят в краевую отрасль образования.
13:14   Норильская организация охотников и рыболовов заплатит штраф за нарушение правил пользования объектами животного мира. 13:12   Три года лишения свободы и крупный штраф получил житель Норильска за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов.
13:06   Российские ученые разработали передвижные мини-АЭС для арктических регионов. 12:53   В Норильске кинотеатр «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» покажет фильм-выставку «Революция - новое искусство для нового мира» (16+).
12:46   21 ноября в Норильсе состоится круглый стол на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства». 12:33   В честь своего 50-летия Норильский колледж искусств покажет норильчанам «Магические миры «Бараксан».
11:32   В Норильске творческое объединение «Планерка» соберет друзей, чтобы отпраздновать свой 50-й концерт. 11:27   «Северный сувенир - 2017» приглашает мастеров.
11:19   С сегодняшнего дня в России меняют дизайн пачек сигарет. 11:04   Норильский перинатальный центр сможет заработать только во второй половине 2018 года. Сроки сдачи объекта перенесены.
10:52   Норильск присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 10:48   Девять сказок за один день. Накануне в Норильске на сцене ГЦК участники III Фестиваля культуры и спорта силовых структур Заполярья состязались в театральном мастерстве.

 14 ноября 2017 
17:03   Делегация из Дудинки познакомила участников III фестиваля Русского географического общества «Народы России» с культурой таймырских этносов. 16:57   В рамках IV епархиальных Рождественских чтений обсудили духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста.
16:50   «Акцент необходимо делать на развитие спорта среди школьников», - заявил Павел Ростовцев на встрече с представителями спортивной общественности Норильска. 16:22   Норильские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего женщине и ее детям.
15:13   На минувших выходных в Норильске прошло открытое первенство ДЮСШ № 4 по боксу. 14:45   В налоговой инспекции Норильска дни открытых дверей посетили около полутысячи горожан.
14:15   Юнармейцы создали совет командиров штаба и наметили план работы. 14:09   Завтра на Таймыре стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
13:29   «Большой. Новое время». Фотовыставка Дмитрия Старшинова под таким названием откроется в Норильске 17 ноября. 10:50   "Норникель" запускает конкурс для социальных предпринимателей Заполярья.
10:45   Норильчане могут посетить «Одинокий трамвай» в Дудинке. 10:41   Совещание по вопросу строительства перинатального центра в Норильске проведет полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

 13 ноября 2017 
18:05   Россия в 2018 году начнёт консультации с Норвегией, Данией, США и Канадой по шельфу Арктики.




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