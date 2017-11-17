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17 ноября 2017, 10:32



Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль»



Просмотров:17 40 лет назад, 17 ноября 1977 года на радость норильским лыжникам открылся «Оль-Гуль». Это была не первая лыжная база города, но зато современная, комфортабельная, обустроенная. До этого момента, еще с 1944 года, лыжники наматывали круги на стадионе «Труд», позже деревянный домик базы построили в поселке Средний, рядом с Оганером, но его уничтожил пожар. Когда в Норильске решили построить для спортсменов новый приют, взгляд властей обратился было к Талнаху, давно облюбованному лыжниками, но остановился на полпути - на цепочке озер с общим именем Большой Оль-Туль, трансформировавшимся в название «Оль-Гуль». В двухэтажном здании с теплым просторным залом нашлось место и для хранилища на 2500 пар лыж, и для буфета, и для теннисных столов, и даже для квартиры сторожа. В 1983 году на «Оль-Гуле» появилась первая освещенная лыжная трасса. Сейчас на базе работают две ДЮСШ - № 3 и № 6, которые тренируют и ежегодно выпускают десятки лыжников.