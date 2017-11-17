Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 ноября 2017, 10:52



На Таймыре планируют построить легкоатлетический манеж, рассчитанный на 320 зрителей.

«В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации и проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, на эти цели из бюджета района выделено около 5,9 млн рублей. Сам манеж планируем построить к 2024 году», - рассказала она. В здании обустроят шесть беговых дорожек, две ямы для прыжков в длину и метания спортивных снарядов. Спортивное сооружение будет рассчитано на 320 зрителей. Манеж планируют использовать, в том числе и как тренировочную базу для северного многоборья, включающего в себя такие дисциплины как прыжки через нарты, метания топора на дальность, бег по пересеченной местности, метание тынзяна (аркана) на трехметровый шест.

Просмотров:166 Легкоатлетический манеж планируют построить в Дудинке к 2024 году. Новое спортивное сооружение будут использовать, в том числе для тренировок по северному многоборью, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела спорта и туризма администрации Таймырского района Ирину Демьяненко.«В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации и проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, на эти цели из бюджета района выделено около 5,9 млн рублей. Сам манеж планируем построить к 2024 году», - рассказала она.В здании обустроят шесть беговых дорожек, две ямы для прыжков в длину и метания спортивных снарядов. Спортивное сооружение будет рассчитано на 320 зрителей.Манеж планируют использовать, в том числе и как тренировочную базу для северного многоборья, включающего в себя такие дисциплины как прыжки через нарты, метания топора на дальность, бег по пересеченной местности, метание тынзяна (аркана) на трехметровый шест.