Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 ноября 2017, 12:27



Сегодня в Норильске открывается персональная выставка Дмитрия Старшинова «Большой. Новое время».

Важной задачей для осуществленных проектов стало привлечение внимания жителей городов, где расположены предприятия «Норникеля», к российскому фотоискусству, его истории и наиболее выдающимся работам. Сотрудничество с ММАМ и поддержка культурных инициатив стали для компании важным инструментом по развитию региональных территорий. Это партнерство дало возможность внести вклад в развитие и процветание городов. А экспонирование значимых фотовыставок в регионах позволило стереть географические границы и дать возможность их жителям оказаться в центре событий в сфере искусства. Танец — один из самых фотогеничных видов искусств. Яркие, талантливые, пластичные, невероятно красивые артисты балета вдохновляли и вдохновляют величайших фотографов на создание серий, почти мгновенно становящихся классикой мировой фотографии. За свою 20-летнюю историю ММАМ неоднократно показывал выставки, посвященные балету, которые всегда пользовались неизменным успехом у зрителей: «Большой балет» Георгия Петрусова, «Тело и вдохновение» Дитера Блюма, «Диана Вишнёва в объективе Патрика Демаршелье», проект «Dance in Vogue», в который вошли работы Джорджа Хойнингена-Хьюена, Сесила Битона, Сильви Гиллем и др., выставка Владимира Фридкеса, посвящённая звезде Большого — Светлане Захаровой. Во все времена русский балет был в авангарде балетного искусства. Без постановок Мариуса Петипа, хореографии Джорджа Баланчина, «Русских сезонов» Сергея Дягилева просто невозможно представить себе искусство XX века. Большой театр, в свою очередь, для всего мира всегда оставался символом России, площадкой, на которой разворачивались самые значимые, интересные, обсуждаемые события в сфере классического искусства. Выставка Старшинова была впервые показана в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2017». Фестиваль традиционно знакомит зрителей с шедеврами мировой фотографии и творчеством молодых российских и зарубежных авторов. В основе концепции фестиваля лежит исследование понятия стиля и его эволюции. Проект артиста балета Большого театра Дмитрия Старшинова, в течение года снимавшего закулисную жизнь и репетиционный процесс, как нельзя более соответствовал этой задаче. Выставка не только показывает происходящее за сценой Большого. Она позволяет увидеть, как театр, чья балетная труппа известна во всем в мире, прежде всего, благодаря классическому репертуару, постоянно расширяет свой стилистический диапазон, приглашая к сотрудничеству современных хореографов, композиторов и режиссёров. Акцент в экспозиции сделан на современных балетных постановках театра, говорящих со зрителем на новом визуальном и пластическом языке. Среди них — спектакли, поставленные в последние годы специально по заказу Большого театра. Это, прежде всего, «Герой нашего времени» молодого композитора Ильи Демуцкого. Балет был поставлен хореографом Юрием Посоховым и режиссёром Кириллом Серебренниковым и удостоен премии «Золотая маска» как лучший балетный спектакль 2016 года. Другим спектаклем, мировая премьера которого состоялась именно в Большом, стал балет «Укрощение строптивой», поставленный на музыку Шостаковича выдающимся современным хореографом Жаном-Кристофом Майо и тоже удостоенный «Золотой маски» как лучший балетный спектакль (2015). Фотографии, вошедшие в выставку, сделаны во время триумфальных гастролей Большого театра в Королевской опере Ковент Гарден (Лондон) в июле — августе 2016 года. Ещё один раздел экспозиции посвящен двум спектаклям, которые стали плодом сотрудничества Большого театра с Алексеем Ратманским, являющимся сегодня одним из самых востребованных хореографов в мире: это «Светлый ручей» («Золотая маска» за лучшую работу хореографа, 2004; премия британских критиков, 2006) и «Русские сезоны» современного композитора Леонида Десятникова, с которым Большой театр осуществил целый ряд постановок («Русские сезоны» удостоены «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль в балете», 2010). Наконец, отдельное место на выставке занимает балет «Ундина» немецкого композитора Ханса Вернера Хенце, поставленный Вячеславом Самодуровым. Сценография спектакля была выполнена в подчеркнуто минималистском стиле известным британским театральным художником Энтони Макилуэйном. Спектакль был удостоен «Золотой маски» 2017 года в номинации «Балет / Работа дирижера» (Павел Клиничев). Первая персональная выставка Дмитрия Старшинова открывает для зрителей другой, «непарадный» Большой. Вместе с фотографом мы сможем понаблюдать за рабочим процессом, напряженными репетициями, моментами отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом на сцену — всем тем, что обычно скрыто от посторонних глаз. И все это необходимо увидеть для того, чтобы попытаться понять, как на сцене Большого рождаются великолепные спектакли, которыми заслуженно восторгается весь мир. Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 18.00. Работать выставка будет до 14 января в здании городского музей. Посещеть ее можно с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. В пятницу – с 13.00 до 21.00.

Просмотров:163 "Мультимедиа арт-музей" и компанию «Норникель» на протяжении долгого времени связывают теплые партнерские отношения. При поддержке компании в течение последних двух лет ММАМ были реализованы многочисленные выставочные проекты, посвященные истории России, исследованию ее культурных традиций и наследия русского Севера. В рамках этого сотрудничества выставки ММАМ были показаны в том числе на Таймыре и Кольском полуострове.Важной задачей для осуществленных проектов стало привлечение внимания жителей городов, где расположены предприятия «Норникеля», к российскому фотоискусству, его истории и наиболее выдающимся работам.Сотрудничество с ММАМ и поддержка культурных инициатив стали для компании важным инструментом по развитию региональных территорий. Это партнерство дало возможность внести вклад в развитие и процветание городов. А экспонирование значимых фотовыставок в регионах позволило стереть географические границы и дать возможность их жителям оказаться в центре событий в сфере искусства.Танец — один из самых фотогеничных видов искусств. Яркие, талантливые, пластичные, невероятно красивые артисты балета вдохновляли и вдохновляют величайших фотографов на создание серий, почти мгновенно становящихся классикой мировой фотографии. За свою 20-летнюю историю ММАМ неоднократно показывал выставки, посвященные балету, которые всегда пользовались неизменным успехом у зрителей: «Большой балет» Георгия Петрусова, «Тело и вдохновение» Дитера Блюма, «Диана Вишнёва в объективе Патрика Демаршелье», проект «Dance in Vogue», в который вошли работы Джорджа Хойнингена-Хьюена, Сесила Битона, Сильви Гиллем и др., выставка Владимира Фридкеса, посвящённая звезде Большого — Светлане Захаровой.Во все времена русский балет был в авангарде балетного искусства. Без постановок Мариуса Петипа, хореографии Джорджа Баланчина, «Русских сезонов» Сергея Дягилева просто невозможно представить себе искусство XX века. Большой театр, в свою очередь, для всего мира всегда оставался символом России, площадкой, на которой разворачивались самые значимые, интересные, обсуждаемые события в сфере классического искусства.Выставка Старшинова была впервые показана в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2017». Фестиваль традиционно знакомит зрителей с шедеврами мировой фотографии и творчеством молодых российских и зарубежных авторов. В основе концепции фестиваля лежит исследование понятия стиля и его эволюции. Проект артиста балета Большого театра Дмитрия Старшинова, в течение года снимавшего закулисную жизнь и репетиционный процесс, как нельзя более соответствовал этой задаче. Выставка не только показывает происходящее за сценой Большого. Она позволяет увидеть, как театр, чья балетная труппа известна во всем в мире, прежде всего, благодаря классическому репертуару, постоянно расширяет свой стилистический диапазон, приглашая к сотрудничеству современных хореографов, композиторов и режиссёров.Акцент в экспозиции сделан на современных балетных постановках театра, говорящих со зрителем на новом визуальном и пластическом языке. Среди них — спектакли, поставленные в последние годы специально по заказу Большого театра. Это, прежде всего, «Герой нашего времени» молодого композитора Ильи Демуцкого. Балет был поставлен хореографом Юрием Посоховым и режиссёром Кириллом Серебренниковым и удостоен премии «Золотая маска» как лучший балетный спектакль 2016 года.Другим спектаклем, мировая премьера которого состоялась именно в Большом, стал балет «Укрощение строптивой», поставленный на музыку Шостаковича выдающимся современным хореографом Жаном-Кристофом Майо и тоже удостоенный «Золотой маски» как лучший балетный спектакль (2015). Фотографии, вошедшие в выставку, сделаны во время триумфальных гастролей Большого театра в Королевской опере Ковент Гарден (Лондон) в июле — августе 2016 года.Ещё один раздел экспозиции посвящен двум спектаклям, которые стали плодом сотрудничества Большого театра с Алексеем Ратманским, являющимся сегодня одним из самых востребованных хореографов в мире: это «Светлый ручей» («Золотая маска» за лучшую работу хореографа, 2004; премия британских критиков, 2006) и «Русские сезоны» современного композитора Леонида Десятникова, с которым Большой театр осуществил целый ряд постановок («Русские сезоны» удостоены «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль в балете», 2010).Наконец, отдельное место на выставке занимает балет «Ундина» немецкого композитора Ханса Вернера Хенце, поставленный Вячеславом Самодуровым. Сценография спектакля была выполнена в подчеркнуто минималистском стиле известным британским театральным художником Энтони Макилуэйном. Спектакль был удостоен «Золотой маски» 2017 года в номинации «Балет / Работа дирижера» (Павел Клиничев).Первая персональная выставка Дмитрия Старшинова открывает для зрителей другой, «непарадный» Большой. Вместе с фотографом мы сможем понаблюдать за рабочим процессом, напряженными репетициями, моментами отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом на сцену — всем тем, что обычно скрыто от посторонних глаз. И все это необходимо увидеть для того, чтобы попытаться понять, как на сцене Большого рождаются великолепные спектакли, которыми заслуженно восторгается весь мир.Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 18.00. Работать выставка будет до 14 января в здании городского музей. Посещеть ее можно с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. В пятницу – с 13.00 до 21.00.