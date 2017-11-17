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17 ноября 2017, 12:34



В Норильске сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия.



Просмотров:157 Профилактические мероприятия с целью напоминания водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения проводятся регулярно. С начала т. г. в ходе подобных рейдов сотрудниками ГИБДД составлено более 500 административных материалов за нарушение скоростного режима. За нарушение правил обгона составлено 277 административных материалов. Напомним, что за нарушение правил обгона влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. Повторное такое нарушение влечет за собой лишение водительского удостоверения сроком на один год, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.