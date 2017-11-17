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17 ноября 2017, 12:34

В Норильске сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия.


Профилактические мероприятия с целью напоминания водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения проводятся регулярно. С начала т. г. в ходе подобных рейдов сотрудниками ГИБДД составлено более 500 административных материалов за нарушение скоростного режима. За нарушение правил обгона составлено 277 административных материалов. Напомним, что за нарушение правил обгона влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. Повторное такое нарушение влечет за собой лишение водительского удостоверения сроком на один год, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
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    Список новостей

 17 ноября 2017 
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15:54   Меньше чем через две недели в Норильске во второй раз пройдет Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник» 14:49   Самолет S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика неисправности
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12:27   Сегодня в Норильске открывается персональная выставка Дмитрия Старшинова «Большой. Новое время». 10:52   На Таймыре планируют построить легкоатлетический манеж, рассчитанный на 320 зрителей.
10:32   Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль».

 16 ноября 2017 
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16:34   Краевые парламентарии приняли бюджет на 2018 год в первом чтении. 16:13   В столице Таймыра начали монтаж новогодней иллюминации.
16:06   Красноярская компания представляет свои 3D-принтеры на международной выставке Formnext powered by tct, стартовавшей во Франкфурте-на-Майне в Германии. 15:54   Портреты пятнадцати заслуженных таймырцев появятся на аллее Славы ко Дню Таймыра.
15:40   В Норильске продолжается благоустройство мини-парка во дворе Ленинского проспекта, 37. Там торжественно открыли скульптуру льва, героя диснеевского «Короля Льва» Муфасы. 14:44   Таймырская делегация примет участие в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
14:16   Норильские пожарные совместно с сотрудниками полиции спасли людей из горящей квартиры. 13:19   Администрация Норильска представила депутатскому корпусу на изучение главный финансовый документ города.
12:50   Президент МФК «Норильский никель» Павел Белкин: «Посещаемость домашних игр команды в этом сезоне увеличилась на 20%». 12:20   Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина.
12:08   На юго-восточном въезде автодороги Норильск – Талнах появились светофоры. 11:28   Ключевые позиции в российской власти в течение ближайшего года могут занять 11 красноярцев. Среди них есть и норильчане.

 15 ноября 2017 
18:47   Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья. 18:17   Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.
18:02   Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые. 17:50   Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».
17:44   За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска. 17:03   За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.
16:10   На развитие культуры Красноярского края будут выделены дополнительные средства. 14:02   День правовой помощи детям пройдет в Норильске 20 ноября.
13:57   Норильчан приглашают посетить мастер-класс по созданию видеороликов и принять участие в определении победителя фестиваля-конкурса «Полярная сова». 13:26   Более 150 млн рублей дополнительно направят в краевую отрасль образования.
13:14   Норильская организация охотников и рыболовов заплатит штраф за нарушение правил пользования объектами животного мира. 13:12   Три года лишения свободы и крупный штраф получил житель Норильска за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов.
13:06   Российские ученые разработали передвижные мини-АЭС для арктических регионов. 12:53   В Норильске кинотеатр «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» покажет фильм-выставку «Революция - новое искусство для нового мира» (16+).
12:46   21 ноября в Норильсе состоится круглый стол на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства». 12:33   В честь своего 50-летия Норильский колледж искусств покажет норильчанам «Магические миры «Бараксан».
11:32   В Норильске творческое объединение «Планерка» соберет друзей, чтобы отпраздновать свой 50-й концерт. 11:27   «Северный сувенир - 2017» приглашает мастеров.
11:19   С сегодняшнего дня в России меняют дизайн пачек сигарет. 11:04   Норильский перинатальный центр сможет заработать только во второй половине 2018 года. Сроки сдачи объекта перенесены.
10:52   Норильск присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 10:48   Девять сказок за один день. Накануне в Норильске на сцене ГЦК участники III Фестиваля культуры и спорта силовых структур Заполярья состязались в театральном мастерстве.

 14 ноября 2017 
17:03   Делегация из Дудинки познакомила участников III фестиваля Русского географического общества «Народы России» с культурой таймырских этносов. 16:57   В рамках IV епархиальных Рождественских чтений обсудили духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста.
16:50   «Акцент необходимо делать на развитие спорта среди школьников», - заявил Павел Ростовцев на встрече с представителями спортивной общественности Норильска.




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