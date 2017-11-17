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17 ноября 2017, 12:38



Всегда готовы прийти на помощь. Норильские участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник.



Просмотров:151 Сегодня – День образования службы участковых уполномоченных полиции. В отделе МВД России по г. Норильску службу несут 68 участковых уполномоченных полиции. Они круглосуточно работают с жителями на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Помощь с трудоустройством, налаживание нормального быта, ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся под административным надзором – это лишь малая часть их прямых обязанностей. Каждый участковый живет проблемами своего участка.