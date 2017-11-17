Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 ноября 2017, 14:25



Сегодня - День рождения Нелли Соколовой, одной из героев совместного проекта «Заполярной правды», телекомпании ВГТРК «ГТРК-Норильск» и норильского отдела опеки и попечительства

Публикации историй из проекта в «ЗП» стартуют в конце декабря, пока же идут съемки. Например, для Нелли мы организовали экскурсию на норильский молокозавод - ей показали все этапы производства мороженого. А еще - ко дню рождения - кондитеры этого производства приготовили Нелли огромные мороженые торты, которые девочка пробовала уже в компании друзей, в школе-интернате №2.

Просмотров:143 Проект называется «Счастье в ладошках». В его рамках мы организовываем для деток из Детского дома и школы-интерната №2 посещение в различные организации и на предприятия, куда обычному человеку вход закрыт. Например, на кухню ресторана в компании итальянского повара и на производство тортов, на звонницу Храма и на телестудию. В ходе экскурсий ребята знакомятся с премудростями работы полицейского, воспитателя, технолога и многих других профессий, которые есть в Норильске.Публикации историй из проекта в «ЗП» стартуют в конце декабря, пока же идут съемки. Например, для Нелли мы организовали экскурсию на норильский молокозавод - ей показали все этапы производства мороженого. А еще - ко дню рождения - кондитеры этого производства приготовили Нелли огромные мороженые торты, которые девочка пробовала уже в компании друзей, в школе-интернате №2.