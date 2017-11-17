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17 ноября 2017, 14:31



Сегодня вечером МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги проведет игру с МФК «КПРФ»

Всего команды провели между собой 16 матчей, из которых девять раз побеждали норильчане. Еще две игры закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 54:51 в пользу «Норильского никеля». Сейчас у «Норникеля» 16 очков и седьмое место в турнирной таблице. У «КПРФ» 19 очков и пятое место.

Просмотров:138 Встреча состоится в подмосковном Климовске. Следить за игрой можно будет на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube – AMFR TV. Начала прямой трансляции – 23.30 (время норильское).Всего команды провели между собой 16 матчей, из которых девять раз побеждали норильчане. Еще две игры закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 54:51 в пользу «Норильского никеля».Сейчас у «Норникеля» 16 очков и седьмое место в турнирной таблице. У «КПРФ» 19 очков и пятое место.