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17 ноября 2017, 14:49



Самолет S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика неисправности

По предварительной информации самолет авиакомпании S7 Airlines модели Embraer E -170 вылетел в 9 час. 45 мин. По местному времени из аэропорта Норильска для выполнения рейса 3278 по маршруту Норильск – Новосибирск. При совершении пилотирования воздушного судна произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности самолета, в связи с чем экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 11 час. 04 мин. местного времени воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска. На борту самолета находилось 67 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время они ожидают вылета в аэропорту. По данному факту Норильской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Просмотров:208 Самолет Embraer E-170 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший рейсом из Норильска в Новосибирск, вынужден был вернуться в аэропорт из-за срабатывания датчика технической неисправности, сообщили сегодня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.По предварительной информации самолет авиакомпании S7 Airlines модели Embraer E -170 вылетел в 9 час. 45 мин. По местному времени из аэропорта Норильска для выполнения рейса 3278 по маршруту Норильск – Новосибирск. При совершении пилотирования воздушного судна произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности самолета, в связи с чем экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.В 11 час. 04 мин. местного времени воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска. На борту самолета находилось 67 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время они ожидают вылета в аэропорту.По данному факту Норильской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.