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17 ноября 2017, 15:54



Меньше чем через две недели в Норильске во второй раз пройдет Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник»

В этом году помощь необходима четырехлетнему Андрюше Михайлову. У мальчика врожденная аномалия развития головного мозга, задержка психоречевого и моторного развития и на лечение в Новосибирской клинике необходимо собрать 234 тысячи рублей. Этот лечебный курс позволит ребенку со временем начать говорить, а значит, мальчик получит новую возможность для развития и социализации. Благотворительный фонд «Территория добра» приветствует любые инициативы горожан и волонтеров по проведению и участию во Всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». По вопросам оказания помощи, а также предложений и идей обращаться по телефону фонда: 46-52-22 с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу. Так же, пока не принято решение по месту проведения акции. Узнать о том во сколько и где пройдет «Щедрый вторник» можно будет в газете «Заполярная правда» и на ее сайте http://gazetazp.ru/, а так же на страничке издания на фейсбуке https://www.facebook.com/nornovosti и на сайте благотворительного фонда «Территория добра» http://t-dobra.ru/, а так же на страничке фонда на фейсбуке и инстаграмм.

Просмотров:139 В прошлом году благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» стал первооткрывателем этой акции в Норильске и прошла она сразу на нескольких площадках. Новую для города инициативу поддержал техникум промышленных технологий и сервиса, клуб интеллектуальной игры Quiz, хор «Вдохновение», а также волонтеры. Собранные за «Щедрый вторник» средства в рамках программы благотворительного фонда «Наши дети» были направлены на реабилитацию Лизы Бекетовой, ученицы Дудинской гимназии. Девочке в сентябре 2016 года был поставлен диагноз остеогенная саркома (рак) лучевой кости правой руки.В этом году помощь необходима четырехлетнему Андрюше Михайлову. У мальчика врожденная аномалия развития головного мозга, задержка психоречевого и моторного развития и на лечение в Новосибирской клинике необходимо собрать 234 тысячи рублей. Этот лечебный курс позволит ребенку со временем начать говорить, а значит, мальчик получит новую возможность для развития и социализации.Благотворительный фонд «Территория добра» приветствует любые инициативы горожан и волонтеров по проведению и участию во Всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». По вопросам оказания помощи, а также предложений и идей обращаться по телефону фонда: 46-52-22 с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу.Так же, пока не принято решение по месту проведения акции. Узнать о том во сколько и где пройдет «Щедрый вторник» можно будет в газете «Заполярная правда» и на ее сайте http://gazetazp.ru/, а так же на страничке издания на фейсбуке https://www.facebook.com/nornovosti и на сайте благотворительного фонда «Территория добра» http://t-dobra.ru/, а так же на страничке фонда на фейсбуке и инстаграмм.